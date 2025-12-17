10 canciones que no pueden faltar en el playlist navideño 2025

Entre colaboraciones históricas, regresos esperados y clásicos que se resisten al paso del tiempo, la música de 2025 estuvo marcada por canciones que dominaron las plataformas digitales y acompañaron momentos clave del año.

Desde el dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que rompió récords de reproducciones, hasta villancicos que vuelven cada diciembre, esta es una selección de los temas más escuchados del año y las canciones que marcaron el cierre de 2025 para que sean parte de su playlist en el fin de año.

1 Lady Gaga, Bruno Mars ,"Die With A Smile"

El dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de reproducciones. La canción más escuchada en el mundo durante 2025.

2. Bad Bunny, "DtMF"

En cuanto a los resultados globales, Bad Bunny volvió a encabezar los rankings de Spotify Wrapped, con más de 19.8 mil millones de streams en 2025.

3. Taylor Swift, "The Fate Of Ophelia"

La propuesta que mezcla a la artista entre ópera, el cabaret y el cine de Hollywood. También entre las canciones más escuchadas de 2025.

4. Rosalía-"La perla"

Una de las propuestas de su nuevo material Lux. Ideal para las fiestas de fin de año.

5. Athenas,"Noche de paz"

Una canción llena de significado en la voz de argentina Athenas.

6. Malacates,"Déjame llegar"

Para las fiestas por qué no este éxito de una mezcla de marimba y el sonido peculiar de Malacates.

7. David Bisbal , "Todo Es Posible En Navidad"

Entre la propuesta de Bisbal por los clásicos navideños.

8. Juan Gabriel , "24 de Diciembre"

Un año para seguir recordando al artista mexicano. Este año con su serie: Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, de Netflix, se muestra cómo documentó su vida completa.



9. Mariah Carey , "All I Want For Christmas Is You"

Un clásico de las fiestas de fin de año. Alcanza un récord de 20 semanas en el No. 1 de la lista Billboard Hot 100.

10. Bobby Helms, "Jingle Bell Rock"

Un tema que se lanzó en 1957 y se convirtió en uno de los villancicos más originales y animados.