Bad Bunny destrona a Taylor Swift y lidera Spotify como el artista global más escuchado del 2025

Popular por su más reciente álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el puertorriqueño Bad Bunny se consolidó como el artista más escuchado del año en la plataforma musical Spotify a nivel global. Con ello, logró su cuarto año liderando la lista, al destronar a Taylor Swift.

Spotify presentó recientemente su popular resumen Spotify Wrapped 2025, donde mostró a los artistas y canciones más reproducidos en el mundo, así como un informe personalizado para cada usuario. En esta publicación, destacó a Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) como el artista más escuchado del 2025, con más de 19.800 millones de reproducciones.

Spotify News subraya que esta es la cuarta vez que Bad Bunny se consolida como Artista Global del Año en Spotify, ya que en 2020, 2021 y 2022 también ocupó ese lugar. Fue Taylor Swift quien, en el 2023 y el 2024, lo desplazó del primer puesto.

En el 2025, Bad Bunny recuperó el liderazgo mundial gracias al lanzamiento del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el cual se posicionó como el más reproducido del año en todo el planeta.

Según cálculos de Spotify, las canciones del artista se escuchan más de 60 millones de veces al día dentro de la plataforma. El día de mayor actividad fue el 14 de enero del 2025, un día después de anunciar su residencia, cuando su álbum superó los 88 millones de reproducciones en solo 24 horas.

Ciudad de Guatemala aparece entre las urbes con mayor número de reproducciones, lo que convierte al álbum en uno de los más escuchados en el país.

Ciudades con mayor reproducción del álbum en Spotify:

Ciudad de México Santiago Lima Bogotá Madrid Ciudad de Guatemala Buenos Aires Nueva York Barcelona Guadalajara

Artistas más escuchados del 2025 en Spotify

A nivel global, artistas de distintos géneros y nacionalidades integran el Top 10 de Artistas Globales del Año en Spotify. Entre ellos destaca Taylor Swift, quien obtuvo más de 19.800 millones de reproducciones, impulsada por su disco The Life of a Showgirl.

También figuran artistas como Billie Eilish, Ariana Grande y Kendrick Lamar. La lista, liderada por el puertorriqueño Bad Bunny, incluye además al artista indio Arijit Singh.

Los 10 artistas más escuchados del mundo en Spotify en el 2025:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida