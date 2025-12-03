Spotify Wrapped 2025: cómo ver el resumen del año, canciones y artistas favoritos

Con el cierre del 2025, Spotify presenta a sus usuarios un resumen personalizado con las canciones y artistas más escuchados del año. Conozca cómo acceder a su Wrapped.

Con el cierre del año llega el Spotify Wrapped 2025, donde se revela lo más escuchado del año. (Foto: Plataforma de Spotify)

“Es hora... ¡Ve a por tu Wrapped!”, anuncia la cuenta oficial de Instagram de la plataforma musical Spotify, que este 3 de diciembre promocionó el Spotify Wrapped 2025, el cual ofrece un resumen de las canciones, artistas o pódcast más escuchados por cada usuario durante el año.

En redes sociales se ha popularizado compartir esta lista para conocer los gustos musicales y conectar con personas que comparten afinidades. El Spotify Wrapped 2025 puede visualizarse tanto en la aplicación móvil como en la página web oficial.

Para acceder a este resumen, tanto suscriptores como usuarios libres podrán utilizar esta función en el 2025. La aplicación requiere, como mínimo, la reproducción de 30 canciones y de cinco artistas diferentes en los primeros 11 meses del año.

“Tenemos todo listo para ti”, indica el anuncio inicial del resumen, donde se presenta el listado de artistas más escuchados y las canciones más reproducidas en la plataforma. “Tú escuchas, nosotros llevamos la cuenta”, resalta el mensaje previo a presentar la cantidad de minutos escuchados durante el año.

Uno de los datos importantes es que las canciones reproducidas en modo privado, o aquellas listas excluidas del perfil de gustos, no se toman en cuenta para esta lista, destaca Infobae.

Spotify Wrapped 2025 presenta el resumen en el siguiente orden:

  • Cantidad de géneros escuchados
  • Top 5 de géneros más escuchados
  • Edad sonora según el análisis de la plataforma
  • Cantidad de canciones reproducidas en el año
  • Canción más escuchada
  • Top 5 de canciones más reproducidas
  • Playlist personalizada con las canciones más escuchadas del 2025
  • Cantidad de álbumes reproducidos y top 5 de los más escuchados
  • Minutos de pódcast escuchados
  • Artistas más escuchados
  • Club de usuarios según preferencias musicales
  • Desafíos interactivos sobre la reproducción de contenido
Pasos para descubrir el Spotify Wrapped 2025:

Para quienes deseen disfrutar de esta experiencia y compartirla en redes sociales, deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a Spotify (aplicación o sitio web).
  2. Seleccionar la pestaña Wrapped.
  3. Para vivir la experiencia completa, deslizar hacia arriba.

Entre las novedades de esta edición destacan: edad de escucha, cuestionarios interactivos, inclusión de los álbumes más escuchados, el pódcast o audiolibro más reproducido y un video personalizado de alguno de los artistas incluidos en la lista.

