Imágenes: San Gaspar Vivar se ilumina en la celebración de la Noche de Velas del 2025

Bajo la luz de la luna y el viento de noviembre, la aldea de San Gaspar Vivar, en Antigua Guatemala, se convirtió la noche del 29 de noviembre en un escenario que evocó el romanticismo, gracias a su arquitectura colonial y al contraste generado por la tenue luz de las velas.

La sexta edición de este evento, que llena de magia la plazuela de San Gaspar Vivar, fue visitada por cientos de personas, entre turistas y vecinos, quienes formaron parte del encanto de la Noche de Velas del 2025.

Las imágenes captadas retratan la atmósfera que se vivió al caer la noche, marcada por la convivencia familiar y un entorno colmado de esperanza y magia.

Esta actividad, originada en el 2020, se ha convertido en una tradición antigüeña. En cada edición, los organizadores procuran ofrecer un espacio cargado de ilusión, esperanza y unidad, con el objetivo de promover a su comunidad dentro del turismo antigüeño.

Con más de tres mil velas encendidas, esta noche se ha popularizado como un homenaje a la magia de Antigua y como un símbolo de los deseos que inspiran a los asistentes.

San Gaspar Vivar brilló bajo la luz de las velas

La plazuela de San Gaspar Vivar se convirtió en el epicentro de la Noche de Velas 2025.(Foto Prensa Libre: Cortesía Noche de velas / Luis Toscano)

Con un cielo casi oscuro, San Gaspar Vivar encendió la luz de los deseos y la memoria. (Foto Prensa Libre: Cortesía Noche de velas / Luis Toscano)

Con fuegos artificiales, San Gaspar Vivar celebró la sexta edición de la Noche de Velas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Noche de velas / Luis Toscano)

Niños disfrutaron de los espacios iluminados por las velas, que formaron parte de la magia de esta edición. (Foto Prensa Libre: Cortesía Noche de velas / Luis Toscano)

Turistas locales y extranjeros se reunieron en la aldea de Antigua Guatemala para ser partícipes del evento. (Foto Prensa Libre: Cortesía Noche de velas / Luis Toscano)

Con más de tres mil velas encendidas, el centro de San Gaspar Vivar se convirtió en un escenario mágico y romántico. Foto Prensa Libre: Cortesía Noche de velas / Luis Toscano)

Los visitantes aprovecharon el espacio para tomarse fotografías en este escenario que fusiona lo colonial con la magia de la luz de las velas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

La iglesia de San Gaspar Vivar fue el fondo perfecto que realzó la belleza del evento.(Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Desde las 15 horas, los visitantes comenzaron a desplazarse por la aldea para vivir un evento que, año con año, atrae turismo a la localidad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Entre gastronomía típica y productos locales, los vecinos de San Gaspar Vivar recibieron a turistas en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)