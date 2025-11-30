Luces Campero 2025: rutas alternas, horarios clave, plan vial y consejos para asistir a la Noche de los Deseos

Las tradicionales Luces Campero iluminarán el cielo de la Ciudad de Guatemala este 30 de noviembre, desde el Campo Marte, en zona 5, donde se espera la llegada de adultos y niños para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, la música y otras sorpresas programadas.

Con una asistencia estimada de 10 mil personas, entre vecinos y visitantes de distintos departamentos, el tráfico vehicular será un factor a tomar en cuenta, tanto para quienes asistan al evento como para quienes deseen evitar los puntos de mayor congestión.

El espacio estará habilitado a partir de las 14.30 horas, por lo que se prevé que los asistentes comiencen a llegar desde horas tempranas. En la previa del espectáculo habrá pintacaritas, espectáculos infantiles, juegos y otras actividades.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se espera un incremento del tránsito a partir de las 13 horas, principalmente en áreas cercanas a la zona 5 capitalina.

Según Montejo, los peatones comenzarán a desplazarse hacia las áreas verdes de la colonia 20 de Octubre, así como a los sectores cercanos a Vista Hermosa y a las zonas 9 y 10.

Para el control del tránsito, agentes de Emetra estarán a cargo de la administración vial. En caso de ser necesario, se efectuarán desvíos. Entre los contemplados destacan:

La 12 avenida, zona 5, con desvíos hacia la 26 o 27 calle.

El tránsito proveniente de la diagonal 6, zona 10, será dirigido hacia la avenida Reforma.

Si el flujo vehicular continúa en aumento, podrían implementarse desvíos hacia la sexta o séptima avenida, entre zonas 9 y 4.

Montejo agregó que se mantendrá habilitado un corredor vehicular en la segunda calle, desde zona 9 hacia zona 10 y, posteriormente, hacia zona 15.

Hasta el mediodía del 30 de noviembre no se ha reportado ningún cierre en la segunda avenida, zona 10; sin embargo, Montejo advirtió que podría establecerse un desvío en ese sector conforme avancen las horas.

Los vehículos que ingresen desde el bulevar Vista Hermosa podrían ser redireccionados hacia la colonia 20 de Octubre, en busca del bulevar La Asunción, si fuera necesario por las condiciones del tránsito, puntualizó.

Sin parqueos y horarios críticos

En sus recomendaciones, Amílcar Montejo solicitó precaución a los conductores, ya que no habrá estacionamiento disponible en el área y las líneas de prohibición de parqueo seguirán vigentes.

Según Emetra, el punto más crítico de afluencia vehicular se registrará a partir de las 18 horas, cuando los asistentes comiencen a llegar al Campo Marte o a zonas aledañas. Asimismo, entre las 20.30 y 21 horas, se espera que muchos visitantes abandonen el lugar, lo que podría generar mayor congestionamiento vial en zona 5.

Rutas alternas al Campo Marte

Para quienes deseen evitar el tránsito en el sector, Montejo aconsejó utilizar rutas alternas como:

Desde el oriente: se recomienda la bajada de la carretera a El Salvador hacia el bulevar Vista Hermosa o el bulevar Rafael Landívar, y continuar por la calzada La Paz.

También se sugiere transitar por áreas cercanas como la avenida Elena, la avenida del Cementerio, la calzada Atanasio Tzul, la avenida Don Bosco, la avenida Bolívar, el bulevar Liberación y el bulevar Los Próceres.

Otras opciones son el bulevar La Asunción y las 26 y 27 calles de zona 5. No obstante, si no se participa en el evento, lo más recomendable es evitar el perímetro del Campo Marte, reiteró Montejo.

Recomendaciones a asistentes

Para quienes asistan al evento, Pollo Campero extendió una serie de recomendaciones: