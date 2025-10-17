¿A qué hora serán las Luces Campero en Guatemala en el 2025?

A las puertas de la temporada navideña, los organizadores de las Luces Campero dieron a conocer recientemente la fecha y hora en que tendrá lugar la Noche de los Deseos en distintos puntos de Guatemala en el 2025.

En conferencia de prensa, la organización anunció que el evento se efectuará el 30 de noviembre en el Campo de Marte, zona 5 capitalina, desde las 14.30 horas. Además, este espectáculo se llevará a cabo en otras localidades.

En Quetzaltenango, la Noche de los Deseos tendrá lugar el 15 de noviembre en el Centro de Feria y Mercadeo (Cefemerq), y en Chiquimula, el día 22 del mes, en el Terreno “Y”. En ambas localidades, el evento comenzará a las 15 horas.

Durante la actividad habrá pirotecnia, presentaciones musicales, venta de comida, espectáculo de drones y otras sorpresas.

¿Cuál es la historia de las Luces Campero en Guatemala?

Las Luces Campero son un espectáculo de música, pirotecnia y convivencia familiar con varios años de tradición en el país, según remarcan los organizadores de este evento anual.

Según Manuel Molina, director de Mercadeo de Pollo Campero, estas comenzaron como un festejo por el vigésimo aniversario del restaurante de comida rápida, el 20 de abril de 1989, aunque en esa ocasión no se celebraron durante la Navidad.

En 1990, el evento se realizó nuevamente durante las fiestas de fin de año. Desde entonces, se ha convertido en una celebración icónica que marca la temporada navideña en Guatemala, de acuerdo con información hemerográfica de Prensa Libre.

Sorpresas para las Luces Campero 2025

Tal como ha ocurrido en ediciones anteriores, el espectáculo culminará con luces y pirotecnia durante la noche. Si desea seguir el evento desde casa, puede conectarse a Facebook Live desde la página oficial de Pollo Campero o a través de algunos canales de televisión abierta.

“Un año más buscamos crear experiencias que acerquen a las familias y les regalen recuerdos inolvidables, convirtiendo este show de luces en ese espacio mágico donde celebramos juntos el inicio de la época más especial del año”, mencionó Molina en el comunicado oficial del evento.

(Con información de Ingrid Reyes)