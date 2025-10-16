Festival Paseo de Catrinas 2025: horarios, recorrido y rutas alternas en la ciudad de Guatemala

La tradición y el arte del maquillaje artístico tomarán el Paseo de la Sexta como escenario este domingo 19 de octubre, durante el Festival Paseo de Catrinas 2025, que durante más de tres horas llevará música, alegría y expresión cultural al corazón de la ciudad de Guatemala.

El evento está programado para iniciar a las 16.00 horas desde la 6ª avenida, entre las 12 y 13 calles de la zona 1. El recorrido abarcará todo el Paseo de la Sexta y concluirá en el centro comercial Real del Parque, ubicado en la 7ª avenida 8-41, zona 1.

Durante el desfile, catrinas y catrines —acompañados de música, personajes gigantes y una atmósfera festiva— recorrerán el centro histórico, fusionando elementos de la tradición mexicana con el talento guatemalteco en maquillaje artístico. La actividad cuenta con el respaldo de la Embajada de México en Guatemala, que al finalizar el evento premiará a quienes destaquen por sus caracterizaciones.

Según el vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, se estima la participación de al menos 150 personas. “El desfile busca exaltar el maquillaje mediante vestuarios inspirados en las catrinas”, explicó con base en información proporcionada por los organizadores.

La PMT acompañará el recorrido para brindar seguridad vial y regular el tránsito. Montejo indicó que no se espera una afectación considerable al tráfico, ya que la marcha se desarrollará, en su mayoría, dentro del Paseo de la Sexta, con impacto únicamente en algunas calles transversales. Se prevé que la circulación quede habilitada nuevamente hacia las 19.30 horas.

Además, Montejo recordó que el 20 de octubre también se celebrarán actividades conmemorativas, lo que podría generar mayor afluencia de visitantes en la zona 1. Por ello, recomendó utilizar rutas alternas durante el fin de semana y el feriado nacional.

Rutas alternas sugeridas:

Bulevar La Asunción

11 avenida, zona 1

Avenida Elena

Calle Martí

24 calle, desde el puente Olímpico hacia la Calle de Piedra

Agentes de la PMT estarán desplegados en el área para velar por la fluidez vehicular y la seguridad durante ambos eventos.