Festival Paseo de Catrinas 2025 transforma el Centro Histórico de Guatemala en una fiesta de tradición y arte
Con maquillaje y vestuarios únicos, el segundo Festival Paseo de Catrinas llenará de color y tradición la Ciudad de Guatemala, en una fusión cultural que celebra el arte y honra la vida.
En una celebración única que mezcla la cultura mexicana y el trabajo de artistas del maquillaje, llega el segundo Festival de Catrinas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival Paseo de Catrinas)
La magia, el arte y la música de la tradición mexicana tomarán las calles del Centro Histórico para ofrecer una fusión cultural que presentará la celebración del Día de Muertos a través de un desfile en el que catrinas y catrines evocarán esta festividad.
En un evento lleno de arte, cultura y creatividad, artistas del maquillaje personificarán a las catrinas y catrines, íconos de la cultura mexicana.
Caracterizados como calaveras, estos artistas llevarán la fiesta de una tradición que se extiende por toda Latinoamérica, incluida Guatemala.
En esta ocasión, los espectadores podrán admirar el desfile de catrinas y catrines que recorrerán todo el Paseo de la Sexta, en la zona 1 de Guatemala, donde la música será la mejor aliada del momento.
Estas personificaciones que recuerdan la vida y la muerte nacen de la obra Calavera Garbancera, creada por José Guadalupe Posada y transformada por Diego Rivera, quien dio forma al concepto que hoy se conoce como catrina o catrín.
Al finalizar el desfile, se realizará la premiación de las mejores representaciones de estas figuras históricas, culturales y artísticas, en al menos cuatro categorías.
Fecha:
Domingo 19 de octubre
Hora:
El recorrido iniciará a las 16 horas
Lugar:
Centro Histórico de la ciudad capital
- Inicio: 6.ª avenida, entre 12 y 13 calle, zona 1 (frente a Elektra)
- Finaliza: Centro Comercial Real del Parque, zona 1
Entrada:
Gratuita
