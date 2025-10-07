Festival Paseo de Catrinas 2025 transforma el Centro Histórico de Guatemala en una fiesta de tradición y arte

La magia, el arte y la música de la tradición mexicana tomarán las calles del Centro Histórico para ofrecer una fusión cultural que presentará la celebración del Día de Muertos a través de un desfile en el que catrinas y catrines evocarán esta festividad.

En un evento lleno de arte, cultura y creatividad, artistas del maquillaje personificarán a las catrinas y catrines, íconos de la cultura mexicana.

Caracterizados como calaveras, estos artistas llevarán la fiesta de una tradición que se extiende por toda Latinoamérica, incluida Guatemala.

En esta ocasión, los espectadores podrán admirar el desfile de catrinas y catrines que recorrerán todo el Paseo de la Sexta, en la zona 1 de Guatemala, donde la música será la mejor aliada del momento.

Estas personificaciones que recuerdan la vida y la muerte nacen de la obra Calavera Garbancera, creada por José Guadalupe Posada y transformada por Diego Rivera, quien dio forma al concepto que hoy se conoce como catrina o catrín.

Al finalizar el desfile, se realizará la premiación de las mejores representaciones de estas figuras históricas, culturales y artísticas, en al menos cuatro categorías.

El Maquillaje y la vestimenta distintiva de las catrinas, serán parte del vestuario que llevará a las calles, la celebración que evoca el día de Muertos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Festival Paseo de Catrinas)

Fecha:

Domingo 19 de octubre

Hora:

El recorrido iniciará a las 16 horas

Lugar:

Centro Histórico de la ciudad capital

Inicio: 6.ª avenida, entre 12 y 13 calle, zona 1 (frente a Elektra)

Finaliza: Centro Comercial Real del Parque, zona 1

Entrada:

Gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí