Asueto 20 de octubre: Cinco actividades para disfrutar el último fin de semana largo del 2025

Este 20 de octubre del 2025 se conmemorará el Día de la Revolución. Según el Código de Trabajo, los guatemaltecos tienen derecho a descansar con goce de salario, por lo que muchos ya están planificando distintas actividades para ese día.

De acuerdo con el calendario oficial, el descanso se extenderá como un fin de semana largo, ideal para asistir a eventos culturales, hacer viajes locales u otras actividades de su preferencia.

Durante ese fin de semana se han programado varios eventos gratuitos en Guatemala, a los que podrá asistir en familia, con amistades o por cuenta propia.

A continuación, compartimos algunas actividades culturales y recreativas para este próximo fin de semana.

Actividades del fin de semana largo por el 20 de octubre

Sábado 18 de octubre

Charla sobre Saturno y noche astronómica en Miraflores

Hora: de 18 a 21 horas

Lugar: Museo Miraflores

Detalles: Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), impartirá una conferencia sobre Saturno y los planetas gigantes gaseosos.

Noche Inaugural del Terror

Hora: 19 horas

Lugar: 12 avenida y 7 calle, zona 1 capitalina (Cine Colón)

Detalles: Estreno mundial de la película guatemalteca En el cuerpo y la sangre. La entrada tiene un valor de Q50 y puede adquirirse en www.xibalbaterror.com.

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: Xibalbá Terror)

Domingo 19 de octubre

Festival Paseo de Catrinas

Hora: desde las 16 horas

Lugar: Centro Histórico. El recorrido comienza en la Sexta Avenida, zona 1, entre 12 y 13 calle, y finaliza en el centro comercial Real del Parque.

Detalles: Desfile de catrinas, personajes tradicionales de la cultura mexicana. Actividad gratuita.

Lunes 20 de octubre

Festival Cultural Avenida de los Árboles

Hora: de 10 a 18 horas

Lugar: 15 avenida, entre 5ª y 7ª calle, zona 1, Barrio San José, ciudad de Guatemala

Detalles: Evento en honor de Alfonso Bauer Paiz y a los logros de la Revolución de 1944. Habrá música, poesía y otras actividades. Entrada gratuita.

Concierto de la Orquesta Sinfónica

Hora: 19 horas

Lugar: Plaza de la Constitución

Detalles: Presentación en conmemoración de la Revolución de 1944, hecho clave en la historia reciente de Guatemala.

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en estos eventos.

*Con información de Ingrid Reyes y Esdras Laz.