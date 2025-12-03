Escenario
Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 3 de diciembre
Santa Claus y sus duendes desfilarán en la caravana navideña, que este año llegará a un nuevo punto de la ciudad para brindar alegría a las familias.
Entre carrozas alegóricas y los personajes de la película Cars, el desfile navideño de la municipalidad lleva a alegría a diversas zonas. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)
Entre música y personajes navideños, la alegría de la época recorrerá la zona 14 de la Ciudad de Guatemala este 3 de diciembre, para llevar un momento de sana diversión a los vecinos.
El desfile navideño contagiará de espíritu festivo a adultos y niños al presentar carrozas como Navidad encantada y La villa de los duendes, así como personajes de la película Cars, como el conocido Mate, dando paso a una celebración única y diferente.
Con la meta de recorrer 25 puntos de la Ciudad de Guatemala en un mes, diariamente las carrozas alegóricas llevan un momento de unión entre vecinos, siendo personajes como Mamá Claus, Santa Claus y sus pequeños renos el centro de atención.
Esta celebración también invita a los capitalinos a integrarse a las actividades de temporada realizadas dentro de la zona 1 de Guatemala, como el Festival Navideño, que se concentra en la Plaza de la Constitución y ofrece espacios de diversión como la pista de patinaje sobre hielo, el resbaladero gigante y juegos de mesa.
Además, se desarrollan otras actividades, como Navidad en el Mapa en Relieve, los bazares navideños y otras sorpresas programadas. Este será el recorrido para este día.
Fecha:
03 de diciembre del 2025
Hora:
De 19 a 21 horas
Lugar:
Inicia: 3 Avenida y 19 Calle, frente edificio Bellagio, Zona 14
Finaliza: 26 avenida y 4 calle, zona 14
Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 14. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)
Entrada:
Actividad gratuita
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.