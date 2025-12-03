Desfile navideño 2025: horario y recorrido de las carrozas en la Ciudad de Guatemala este 3 de diciembre

Entre música y personajes navideños, la alegría de la época recorrerá la zona 14 de la Ciudad de Guatemala este 3 de diciembre, para llevar un momento de sana diversión a los vecinos.

El desfile navideño contagiará de espíritu festivo a adultos y niños al presentar carrozas como Navidad encantada y La villa de los duendes, así como personajes de la película Cars, como el conocido Mate, dando paso a una celebración única y diferente.

Con la meta de recorrer 25 puntos de la Ciudad de Guatemala en un mes, diariamente las carrozas alegóricas llevan un momento de unión entre vecinos, siendo personajes como Mamá Claus, Santa Claus y sus pequeños renos el centro de atención.

Esta celebración también invita a los capitalinos a integrarse a las actividades de temporada realizadas dentro de la zona 1 de Guatemala, como el Festival Navideño, que se concentra en la Plaza de la Constitución y ofrece espacios de diversión como la pista de patinaje sobre hielo, el resbaladero gigante y juegos de mesa.

Además, se desarrollan otras actividades, como Navidad en el Mapa en Relieve, los bazares navideños y otras sorpresas programadas. Este será el recorrido para este día.

Fecha:

03 de diciembre del 2025

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Inicia: 3 Avenida y 19 Calle, frente edificio Bellagio, Zona 14

Finaliza: 26 avenida y 4 calle, zona 14

Recorrido oficial del Desfile Navideño 2025 en la zona 14. (Foto Prensa Libre: Redes sociales Municipalidad de Guatemala)

Entrada:

Actividad gratuita

