Cómo ver mi Spotify Wrapped 2025 desde el teléfono o computadora

Cada año, los amantes de la música pueden acceder al Spotify Wrapped, siempre que cuenten con una cuenta en esta plataforma digital. Este resumen está disponible tanto en teléfonos móviles como en computadoras.

El Spotify Wrapped es un resumen de la música más escuchada por los usuarios durante el año, según los datos recopilados por la plataforma. Funciona como la banda sonora anual de millones de internautas y revela información curiosa sobre sus hábitos de reproducción.

Spotify personaliza este resumen para cada usuario y permite compartirlo fácilmente en otras redes sociales. Para obtenerlo, únicamente se necesita una cuenta activa y haber dedicado tiempo a escuchar contenido dentro de la plataforma, según explica la compañía.

A partir del 3 de diciembre de 2025, el resumen musical está disponible para los usuarios de la plataforma.

¿Cómo ver mi Spotify Wrapped este 2025?

Si desea disfrutar la experiencia, solo necesita seguir tres sencillos pasos para acceder a su resumen:

Ingrese a la aplicación o al sitio web de Spotify. Seleccione la pestaña Wrapped. Deslice hacia arriba para acceder a su resumen musical.

¿Qué incluye el Spotify Wrapped de este año?