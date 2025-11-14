Spotify Wrapped: Qué es, cómo funciona y cuándo sale en el 2025

Los fanáticos del pop, rock, ritmos latinos, baladas, clásicos y otros géneros pueden revivir cada experiencia musical al escuchar su respectivo Spotify Wrapped en los últimos meses del año.

El Spotify Wrapped es un resumen musical de lo más escuchado por los usuarios de la plataforma durante el año. Según la compañía, es “la banda sonora del año” de cada uno de los internautas y ofrece varias curiosidades sobre lo escuchado durante ese período.

Además, este resumen se personaliza con base en las escuchas de cada uno de los usuarios y puede compartirse con contactos cercanos a través de otras redes sociales. Para recibirlo, basta con tener una cuenta y pasar tiempo escuchando contenido en la plataforma, indica Spotify.

Según el sitio Indie Hoy, el Spotify Wrapped está disponible para quienes tienen descargada la aplicación en el teléfono celular.

¿Cómo funciona el Spotify Wrapped?

El Wrapped refleja cada uno de los datos de escucha, los cuales incluyen aquellas reproducciones realizadas sin conexión, mediante canciones descargadas, de acuerdo con Indie Hoy.

El sitio internacional añade que toda la música escuchada bajo la opción de “sesión privada” no cuenta para las gráficas que ilustran las canciones más reproducidas, aunque sí para el total del tiempo de escucha.

Este fue el banner oficial del Spotify Wrapped 2024. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped del 2025?

La prensa extranjera reportó que, aunque no se ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento, el historial del Wrapped ofrece una pauta sobre su publicación, ya que suele lanzarse entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

Según medios internacionales, una fecha aproximada para el 2025 sería el miércoles 3 de diciembre, a media mañana, pero aún no existe confirmación. Entretanto, si usted es uno de los fanáticos de esta plataforma, recuerde que cada día está más cerca el lanzamiento de este resumen musical que ilustra todo un año por medio de sus melodías preferidas.