YouTube Music Recap 2025: cómo se genera y por qué desafía al Wrapped de Spotify

Estamos cerca del fin de año y YouTube ya tiene disponibles los Recaps anuales y de estaciones. Estas recopilaciones incluyen estadísticas y listas personalizadas con las canciones, artistas y pódcast que más escuchó durante el 2025.

Los Recaps son personales y se basan en el historial de cada usuario, tomando en cuenta la reproducción de música y pódcast en todas las plataformas de YouTube. Se actualizan cada vez que se lanza un Recap anual o estacional. Puede guardar sus estadísticas y listas anteriores en cualquier momento y compartirlas.

Este es el segundo año consecutivo en que YouTube Music se adelanta al Wrapped de Spotify. Aunque cada año la tendencia ha sido dominada por el Spotify Wrapped que muestra el total de minutos escuchados y los artistas, YouTube tiene su propia versión .El resumen comienza con la canción que el usuario escuchó más durante el año, y ofrece incluso una lista para volver a reproducirla.

Uno de los elementos destacados es el “alma gemela musical”: el artista que más se ha escuchado a lo largo del año. También se genera un “pasaporte musical” con un resumen de los países de origen de los artistas más escuchados.

Captura de pantalla YouTube Music

Este Recap puede compartirse con otros usuarios y en redes sociales. Además, es posible vincularlo con la cuenta de Google Fotos para mostrar imágenes asociadas a los momentos en que se escucharon las canciones favoritas.

El sistema también utiliza la inteligencia artificial de Gemini para responder preguntas sobre el resumen anual. Esta función se basa en “Ask Music”, y permite al usuario consultar otros detalles relacionados con su actividad musical.

Captura de pantalla YouTube Music

Cómo encontrar su Recap

En Android, iPhone, iPad o computadora YouTube da un instructivo:

YouTube Music

Acceda a la app de YouTube Music. Seleccione su foto de perfil y toque “Tu Recap”. Presione “Obtener tu Recap” en la página correspondiente. Puede descargar o compartir las historias.

Si tiene contenido en Google Fotos y habilitó la función, verá un álbum musical en la página Recap. Puede descargar y compartir las tarjetas. Si prefiere no incluir fotos, seleccione “Administrar fotos” para desactivarlas.

YouTube

Acceda a la app de YouTube. En la parte inferior, presione “Tú”. Seleccione “¡Llegó tu Music Recap!” para verlo. También puede hacer clic en la URL desde un dispositivo móvil o computadora para abrir su lista. Después de guardarla en su biblioteca, podrá acceder a la página completa desde el banner “Mira tu Recap completo” en la app.

Captura de pantalla YouTube Music

Cómo compartir Tu Recap

Playlist (YouTube y YouTube Music)

Presione “Compartir”, elija “Pública” o “No listada”, y luego confirme. Puede copiar el vínculo o usar otras opciones de la ventana emergente.

Tarjetas de fotos (solo en YouTube Music)

Para compartirlas, toque el ícono correspondiente en la página del Recap. Puede descargar y compartirlas en otras apps sociales.

Historias (YouTube y YouTube Music)

Seleccione el ícono al ver las historias. También puede descargarlas para compartirlas más tarde.

Requisitos para acceder al Recap

Tener al menos 4 horas de reproducción de música por estación y 10 horas acumuladas entre el 1 de enero y el 10 de noviembre.

Para acceder al Recap de pódcast, debe haber reproducido al menos 2 horas durante el mismo período.

Si pausó su historial o activó la eliminación automática de actividad superior a 3 meses, esos datos no se incluirán.

El Recap no está disponible para: Usuarios que escuchan principalmente música o pódcast infantiles. Pódcast migrados desde Google Podcasts o añadidos vía feed RSS.



Compatibilidad de apps

Para ver su Recap en dispositivos móviles, debe tener instaladas las versiones actualizadas: