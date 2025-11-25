Miel San Marcos dará concierto en Guatemala: fecha, horario y localidades disponibles

La banda Miel San Marcos se caracteriza por sus melodías cristianas y cuenta con millones de seguidores a nivel internacional.

Miel San Marcos cuenta con más de tres millones de suscriptores en YouTube hasta la fecha y se ha consolidado como una agrupación reconocida en su género.

De acuerdo con información de su sitio oficial, el concierto se efectuará el próximo 29 de noviembre en Ciudad de Guatemala. Anteriormente, la banda brindó una presentación gratuita el pasado 2 de mayo del 2025 en nuestro país.

En la publicación oficial, la agrupación confirmó que habrá grabación de álbum en vivo e invitados especiales durante el concierto.

Fecha

29 de noviembre del 2025

Hora

19 horas

Lugar

Estadio Cementos Progreso

Precios y localidades

Según la página oficial, hasta el momento hay disponibilidad en las siguientes localidades:

• Graderío: Q115

• Gramilla: Q150

Afiche oficial del concierto en Guatemala que ofrecerá Miel San Maros este 29 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Sitio oficial de Miel San Marcos)

