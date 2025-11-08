Temporada de conciertos en Guatemala: noviembre trae a Arjona, Lucero, Mijares, Yatra y más artistas

Además de la esperada residencia de Ricardo Arjona, el mes ofrece presentaciones de Los Iracundos, bandas locales como elClubo y artistas internacionales como Diego Torres, Nicky Jam, Sebastián Yatra, Lucero y Mijares. La programación incluye también propuestas sinfónicas y espectáculos de rock.

Prepárese para el resto del mes:

Ricardo Arjona

Con los nuevos anuncios, los espectáculos de Ricardo Arjona sumarán 27 presentaciones en el país, luego de que el jueves 6 de noviembre se confirmaran cuatro fechas adicionales. Este fin de semana se ofrecieron dos conciertos más y están pendientes el sábado 8 y domingo 9 de junio.

La cita será en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y las puertas se abrirán cada uno de esos días a las 18.30 horas.

Tercera semana

Jueves 13 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Sábado 15 de noviembre

Domingo 16 de noviembre

Cuarta semana

Jueves 20 de noviembre

Viernes 21 de noviembre

Sábado 22 de noviembre

Domingo 23 de noviembre

Quinta semana

Jueves 27 de noviembre

Viernes 28 de noviembre

Sábado 29 de noviembre

Domingo 30 de noviembre

Sexta semana

Jueves 4 de diciembre del 2025

Viernes 5 de diciembre

Sábado 6 de diciembre

Domingo 7 de diciembre

Séptima semana

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

Los Iracundos

El grupo se encuentra de gira en Guatemala en diferentes fechas y localidades. En sus redes sociales actualizarán los puntos de venta y anuncian que tendrán nuevas fechas. La primera fecha fue el pasado viernes 7 de noviembre en el Teatro Don Juan.



Sábado 8 de noviembre Jetset, de Escuintla, a las 20 horas, VIP con mesa Q450, Mesa oro Q350 y de pie Q350, reservas al WhatsApp 3065-8910

Jetset, de Escuintla, a las 20 horas, VIP con mesa Q450, Mesa oro Q350 y de pie Q350, reservas al WhatsApp 3065-8910 Jueves 13, Café Escenario, a partir de las 19 horas, 3a. Avenida 11-36, zona 9. Preventa Q390 y el día del evento Q450. Reservas a los teléfono 5316-2841.

Café Escenario, a partir de las 19 horas, 3a. Avenida 11-36, zona 9. Preventa Q390 y el día del evento Q450. Reservas a los teléfono 5316-2841. Sábado 15, de noviembre Sanarate, a las 19 horas, en el Salón Municipal. Por Guatemala, estará la Marimba María Concepción. La entrada general tendrá un costo de Q200 y sillas Q300. Entradas disponibles desde el martes 11 de noviembre en el Edificio Municipal.

de noviembre Sanarate, a las 19 horas, en el Salón Municipal. Por Guatemala, estará la Marimba María Concepción. La entrada general tendrá un costo de Q200 y sillas Q300. Entradas disponibles desde el martes 11 de noviembre en el Edificio Municipal. Viernes 21 de noviembre, Antigua Guatemala, a las 19 horas, en El Jardín del Huerto, Calle de los Duelos, número 10. Diamante Q550 y Oro Q450. Boletos a la venta en https://ticketasa.gt/.

de noviembre, Antigua Guatemala, a las 19 horas, en El Jardín del Huerto, Calle de los Duelos, número 10. Diamante Q550 y Oro Q450. Boletos a la venta en https://ticketasa.gt/. Sábado 22 de noviembre, Mazatenango, a las 19 horas, en el Salón de Médicos, en kilómetro 164.5, La Ceiba, Carretera a Cuyotenango. Oro Q300 y Plata Q200, incluye bebida. Para reservar comuníquese al teléfono 5702-5634.

de noviembre, Mazatenango, a las 19 horas, en el Salón de Médicos, en kilómetro 164.5, La Ceiba, Carretera a Cuyotenango. Oro Q300 y Plata Q200, incluye bebida. Para reservar comuníquese al teléfono 5702-5634. Miércoles 26 de noviembre, Centro Español, a las 19 horas. General Q240, Platinum Q325 y Diamante Q450. La ubicación es en el Kilómetro 13.4 Calzada Roosevelt, 40-20, zona 7. Reserve a los teléfono 4647-6730 y 3065-8910.

de noviembre, Centro Español, a las 19 horas. General Q240, Platinum Q325 y Diamante Q450. La ubicación es en el Kilómetro 13.4 Calzada Roosevelt, 40-20, zona 7. Reserve a los teléfono 4647-6730 y 3065-8910. Jueves 27 de noviembre, donde Marios carretera El Salvador, por Guatemala, Liverpool. A partir de las 19 horas. Q490 en preventa y Q550, taquilla. Donde Mario’s Campestre, Km 27 Ctra. a Santa Elena Barillas. Reservas al teléfono 3065-8910 y 4647-6730.

de noviembre, donde Marios carretera El Salvador, por Guatemala, Liverpool. A partir de las 19 horas. Q490 en preventa y Q550, taquilla. Donde Mario’s Campestre, Km 27 Ctra. a Santa Elena Barillas. Reservas al teléfono 3065-8910 y 4647-6730. Domingo 30 de noviembre, San Bartolomé Milpas Altas, a partir del mediodía y abrirá Liverpool. Diamante, Q390; Platinum Q290 y Oro, Q190. Casa San Bartolomé – Km 37.5 Ruta Interamericana. Reservaciones al teléfoo 5204-5991 y 4647-6730.

El grupo en su presentación en el Teatro Don Juan, el pasado 7 de noviembre. (Foto Prensa Libre cortesía Los Iracundos)

El Clubo

El sábado 8 de noviembre la banda celebrará dos décadas de destacar en la música nacional. La cita es a las 19 horas en la Alianza Francesa. Las entradas están a la venta a precio de preventa Q100 en el elClubo.shop y Q150 en taquilla día del evento.

Música turca

Alla Turca Ornamenti se presentará en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en la Antigua Guatemala, el sábado 8 de noviembre, a las 16 horas. La entrada es gratuita.

Rock y Cello

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Patrimonio Cultural de la Nación, presenta Rock en Cello, su XIX Concierto de la Temporada de Música de Cámara.

Como invitado estará Giovanni Pinzón, vocalista de Bohemia Suburbana. La cita es el miércoles 12 de noviembre, a las 19.30 horas en el Conservatorio Nacional “Germán Alcántara”. La entrada tiene un precio de Q100. Adquiera sus boletos: https://osn.mcd.gob.gt/conciertos-de-la-orquesta/

C-Kan

El rapero mexicano se presentará en el país el viernes 14. La cita es en Café Escenario, zona 9, a las 19 horas. Mesas Black y Meet and Greet, Q900; VIP, Meet and Greet y playera Q870; VIP Q450 y De pie Q250. Más detalles de las entradas al WhatsApp: 3065-8910.

Viernes Verde

El viernes 14 de noviembre se presentará la banda Viernes Verde en TrovaJazz, a las 21 horas. En pre-venta adquiera las entradas por Q100 y el día del evento a Q125. Más información al teléfono 5633-5990.

Coone

El próximo viernes 14 de noviembre se presentará el productor belga Coone estará en el Parque de la Industria a las 19 horas. La entrada tiene un costo de Q450 y Q275 más tarifa de servicio.

Diego Torres

El concierto de Diego Torres en Guatemala será aire libre rodeado de volcanes. Este show forma parte de su gira internacional Mejor que Ayer Tour, en la que el cantante argentino compartirá grandes éxitos como Color Esperanza, Tratar de estar mejor” y su más reciente sencillo Mejor que ayer.

Será el viernes 14 de noviembre, a partir de las 15 horas en Cervercería 14, km 51.5 RN10, Camino a San Miguel Duelas, Ciudad Vieja. El precio de entrada es de Q780. Entradas en: https://fanaticks.live/entradas/diego-torres-en-la-catorce.

Nicky Jam

La cita es el 15 de noviembre en Explanada 5, a las 18 horas. Las Mesas black tienen un costo de Q1,500; Platinium Q790 y VIP de pie, Q350. Más detalles en https://home.passline.com/home.

Sebastián Yatra

El concierto será el jueves 20 de noviembre, en la Explanada 5. La dinámica para participar es con las gasolineras Shell y Banco Cuscatlán por acumulación de puntos. Platinium 800 puntos y VIP 600 puntos.

Lucero y Mijares

Lucero y Manuel Mijares estarán en Fórum Majadas. El evento está previsto para el 20 de noviembre de 2025. Conozca los detalles en este link.

Jingle Night

Un espectáculo con Paola Chuc, Alejandro Vidal, Athalie Herrera y Claudia Junge acompañados por la orquesta, coro, banda, personajes y talentosos cantantes del Opera Studio del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte.

Todo a beneficio del Centro Educativo Rotario Benito Juárez, apoyando la educación y el desarrollo de nuestros niños y niñas. Las dos únicas funciones serán el martes 25 y miércoles 26 de noviembre, a las 19.30 horas en el Club Italiano, Zona 10. El donativo es de Q275 general y Q350 VIP. Boletos disponibles en: https://www.ebimall.com/producto/jinglenight/

Elvis Crespo 43, en el 43 aniversario del Grupo Rana

El concierto se programa para el jueves 27 de noviembre, en Fórum Majadas, zona 11. A partir de las 18 horas.

VIP mesa Q550 y Diamante Mesa Q990. Para compra de entradas visitar https://tuboleto.boletosenlinea.events/.

Miel San Marcos

Se celebran 25 años del grupo y un concierto especial para un tiempo de adoración y gratitud. Durante el concierto se tendrá la grabación de un álbum en vivo.

La cita es el sábado 29 de noviembre, a partir de las 19 horas en el Estadio Cementos Progreso. Gradería Q115, Gramilla Q150 y Gramilla VIP Q200. Para adquirir entradas visite https://ticketasa.gt/events/miel_san_marcos/.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.