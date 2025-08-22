Conciertos en Guatemala: ¿Cuándo vendrán Lucero y Mijares a nuestro país?

Lucero y Manuel Mijares protagonizarán una velada en nuestro país, donde sus admiradores se deleitarán con melodías que evocan nostalgia y recuerdos. Este concierto en Guatemala se efectuará en Fórum Majadas.

El evento está previsto para el 20 de noviembre de 2025, de acuerdo con el comunicado oficial del evento: “Revive con nosotros los éxitos que te hicieron cantar, soñar y enamorarte. ¡Será una noche que no querrás perderte!”, indican los organizadores.

Creatividad Eventos y Classy Modern Services organizan este espectáculo, donde veremos en escena a dos de los cantantes mexicanos con mayor proyección internacional.

Según el comunicado, los artistas nacionales que abrirán este concierto serán Juan Pablo y Fiorella, con su espectáculo Flash Back Machine, interpretando también música del recuerdo.

Fecha

20 de noviembre de 2025

Hora

20 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 capitalina

Venta de boletos para el concierto de Lucero y Mijares en Guatemala

Puede adquirir sus entradas en https://cool-tickets.com/tickets/es/luceroymijares

(Con información de Ingrid Reyes)