Banda musical turca brindará concierto gratuito en Antigua Guatemala

Alla Turca Ornamenti se presentará en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en la Antigua Guatemala, el sábado 8 de noviembre del 2025, según informó Beliz Celasin Rende, embajadora de Embajadora de la República de Türkiye.

De acuerdo con la información proporcionada, el grupo interpreta música clásica e instrumental. Durante la presentación, el público podrá disfrutar de los sonidos de instrumentos característicos de la tradición turca, como el kanun, el oud, el ney y el violín, entre otros.

El concierto también incluirá actuaciones vocales que resaltarán la estructura distintiva de la música turca.

Según los datos brindados, “esta agrupación especial subirá al escenario en su primer concierto en estas tierras para acercar al público actual el legado sonoro milenario de Anatolia (Turquía). A los oyentes les espera no solo un concierto, sino una experiencia cultural, un viaje en el tiempo”.

La agrupación está integrada por Orkun Cecelioğlu, Celaleddin Biçer, Gürdal İnal y Burak Noyan.

Fecha

Sábado 8 de noviembre de 2025

Hora

16 horas

Lugar

Munag, Antigua Guatemala

Precio

Entrada libre y gratuita

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía Embajada de la República de Türkiye)

