Banda musical turca brindará concierto gratuito en Antigua Guatemala
La agrupación musical Alla Turca Ornamenti ofrecerá un concierto gratuito en la Antigua Guatemala. Tome nota de los detalles del evento.
La Embajada de la República de Türkiye y el Palacio de los Capitanes Generales invitan a los guatemaltecos a este concierto gratuito en Antigua Guatemala. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Alla Turca Ornamenti se presentará en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en la Antigua Guatemala, el sábado 8 de noviembre del 2025, según informó Beliz Celasin Rende, embajadora de Embajadora de la República de Türkiye.
De acuerdo con la información proporcionada, el grupo interpreta música clásica e instrumental. Durante la presentación, el público podrá disfrutar de los sonidos de instrumentos característicos de la tradición turca, como el kanun, el oud, el ney y el violín, entre otros.
El concierto también incluirá actuaciones vocales que resaltarán la estructura distintiva de la música turca.
Según los datos brindados, “esta agrupación especial subirá al escenario en su primer concierto en estas tierras para acercar al público actual el legado sonoro milenario de Anatolia (Turquía). A los oyentes les espera no solo un concierto, sino una experiencia cultural, un viaje en el tiempo”.
La agrupación está integrada por Orkun Cecelioğlu, Celaleddin Biçer, Gürdal İnal y Burak Noyan.
Fecha
Sábado 8 de noviembre de 2025
Hora
16 horas
Lugar
Munag, Antigua Guatemala
Precio
Entrada libre y gratuita
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.