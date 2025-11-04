“Pura felicidad”: la frase con la que Ricardo Arjona celebra el éxito de su residencia en Guatemala

Sumergido en un recorrido musical entre canciones nuevas y grandes éxitos, Ricardo Arjona marcó el inicio de su residencia Lo que el Seco no dijo, con la que regresa a los escenarios para compartir una nueva etapa de su vida y reconectar con sus raíces.

Las tres primeras presentaciones, de las 23 programadas, estuvieron marcadas por sorpresas: una canción inédita, las primeras señoras de las cuatro décadas, anécdotas personales y el carisma del cantautor, quien no solo busca acercarse a su público, sino también promocionar su más reciente sencillo, Seco.

La residencia, que comenzó oficialmente el 31 de octubre, marca el inicio de su gira internacional, la cual, por primera vez, decidió arrancar en su país natal, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un recinto de alto valor emocional para él y que no visitaba desde el 2003.

El concierto no solo representa su retorno a los escenarios internacionales tras complicaciones médicas, sino también el inicio de una nueva etapa musical que servirá como antesala del lanzamiento de su próximo disco, que podría titularse Lo que el Seco no dijo, igual que la gira.

El espectáculo, consolidado como un éxito tras alcanzar 23 funciones con localidades agotadas, ha sido un viaje emocional y musical para sus seguidores. Arjona vive esta nueva etapa entre canciones como Grita, Mujer, Historia de un taxi o El problema, que han emocionado tanto al público como al artista.

La alegría de volver al escenario fue compartida por el cantautor con el mensaje “Pura felicidad”, que resume los momentos únicos vividos durante su residencia.

En Imágenes

Ricardo Arjona compartió una serie de fotografías de sus primeros conciertos, en las que muestra su felicidad ante el público y su conexión con la música que interpreta.

Con una sonrisa, Ricardo Arjona disfruta al dar sus primeros show de su nueva gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)

Junto a la escenografía que simula un taxi, Ricardo Arjona deleita al publico con su canción Historia de un taxi. (Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)

Con guitarra en mano, Ricardo Arjona deleita a mas de dos mil personas por conciertos dentro de la Gran Sala Efraín Recinos. (Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)

En total, más de 47 mil seguidores serñan testigos del inicio de la gira "Lo que el Seco no dijo" en Guatemala, misma que se extenderá a otros países de América. (Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)

Con la canción Mi País, Ricardo Arjona a deleitado a sus compatriotas. (Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)