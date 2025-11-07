Conciertos para el fin de semana: Ricardo Arjona, Latin Mafia, El Clubo y más para disfrutar

Los amantes de la música también tienen citas importantes este fin de semana. Además del espectáculo de Ricardo Arjona, se presentarán Latin Mafia, El Clubo y otras propuestas musicales.

A continuación, compartimos una guía de las presentaciones que artistas nacionales e internacionales ofrecerán en el país.

Ricardo Arjona

Con los nuevos anuncios, los espectáculos de Ricardo Arjona sumarán 27 presentaciones en el país, luego de que el jueves 6 de noviembre se confirmaran cuatro fechas adicionales. Este fin de semana ofrecerá funciones desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de junio.

La cita será en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y las puertas se abrirán cada uno de esos días a las 18.30 horas.

El sábado 8 y domingo 9 se tendrá servicio de “Trolley del Seco” es una de las experiencias que podrían adquirir los seguidores de Ricardo Arjona con entrada al espectáculo Lo que el seco no dijo.

Los organizadores han emitido recomendaciones para el recorrido previsto en las 12 fechas, que coinciden con casi la mitad de los conciertos programados.

Underoath

Una de las bandas más icónicas del rock alternativo llegará por primera vez al país. Con más de dos décadas de trayectoria, múltiples discos emblemáticos —como They’re Only Chasing Safety y Define the Great Line— y millones de seguidores en todo el mundo, su música marcó a toda una generación.

El concierto se realizará en el Parque de la Industria el viernes 7 de noviembre. La cita es a las 18 horas. Las entradas tienen un costo de Q650 y pueden adquirirse en línea o en taquilla el día del evento.

Latin Mafia

El grupo mexicano Latin Mafia promocionan Aún te odio y te extraño mucho Tour 2025, la gira con la que se encuentra en diferentes países.

El conciertos será el viernes 7 de noviembre, a las 20 horas en Explanada 5, zona 5 de la capital. Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

El Clubo

El sábado 8 de noviembre la banda celebrará dos décadas de destacar en la música nacional. La cita es a las 19 horas en la Alianza Francesa. Las entradas están a la venta a precio de preventa Q100 en el elClubo.shop y Q150 en taquilla día del evento

Música turca

Alla Turca Ornamenti se presentará en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en la Antigua Guatemala, el sábado 8 de noviembre, a las 16 horas. La entrada es gratuita.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

