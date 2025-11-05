La residencia de Ricardo Arjona emociona a varias generaciones y consolida su vínculo con el público

La residencia de Ricardo Arjona en la sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias sigue generando atención entre sus seguidores y la prensa. El periodista Kenneth Cruz, de Prensa Libre y Guatevisión, ha tenido acceso especial para documentar cada uno de los conciertos desde su anuncio hasta la actual puesta en escena, un trabajo que, según comenta, es tan gratificante como exigente. Cruz destaca la fuerza visual del espectáculo, la conexión con el público y la impecable ambientación del recinto: “Es un show de primer nivel”, afirma.

Además de la cobertura periodística, esta residencia ha dado lugar a historias entrañables como la de Abby, una niña de ocho años que asistió por primera vez a un concierto de Arjona junto a su madre, Wendy Catalán. Para ambas, esta experiencia marcó un momento significativo, no solo como fanáticas del cantautor guatemalteco, sino como un valioso recuerdo de vínculo familiar. “Ha sido la mejor experiencia como madre e hija que hemos tenido”, compartió Wendy, emocionada.

Kenneth Cruz resalta también la evolución artística de Arjona, quien —lejos de seguir modas— ha mantenido un estilo auténtico y coherente con su trayectoria. Cada álbum, desde Circo Soledad hasta Seco, ha tenido una identidad propia, con propuestas visuales y sonoras que consolidan la madurez escénica del artista. A esto se suma un público respetuoso, que contribuye a la atmósfera íntima y reflexiva de los conciertos.

Finalmente, para Wendy, la residencia ha superado cualquier otra experiencia previa como seguidora. Aunque ha asistido a presentaciones en escenarios como la Plaza de Toros o el estadio Doroteo Guameche Flores, asegura que ver a Arjona en el teatro fue “lo mejor de lo mejor”. Residencia de Ricardo Arjona, Ricardo Arjona en Guatemala, Ricardo Arjona, Impacto Directo

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

