Qué hacer en Guatemala: Actividades para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre del 2025

Noviembre ofrece una variada agenda de eventos para todos los gustos. Si se pregunta qué hacer en Guatemala este fin de semana, encontrará opciones para disfrutar en pareja, con amigos o en familia entre la oferta artística variada para estos días.

Entre las actividades destacadas se incluyen desfiles navideños, presentaciones teatrales, conciertos y eventos en el Palacio Nacional de la Cultura donde podrá disfrutar de lo mejor de la tradición oral guatemalteca.

Algunos de estos eventos son gratuitos, mientras que otros requieren reservación previa, por lo que se recomienda revisar con antelación la información correspondiente para planificar mejor su asistencia.

A continuación, presentamos una selección de actividades que tendrán lugar en Guatemala este fin de semana.

Eventos en Guatemala para disfrutar durante este fin de semana

Viernes 7 de noviembre de 2025

1. Noche de los Museos

Hora: 17 a 22 horas

Lugar: El recorrido podrá realizarse por distintos museos de la ciudad entre los que se encuentran el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), el Palacio Legislativo, el Museo Nacional de Historia, la Universidad Popular (UP), el Centro Cultural de España (CCE), entre otros.

Entrada gratuita

Lea más: Noche de los Museos 2025: fecha, horario y museos participantes

Sábado 8 de noviembre

2. Noche de Leyendas de Guatemala en el Cementerio El Alto

Hora: 18 horas

Lugar: Cementerio El Alto, Kilómetro 33 Carretera a El Salvador

Precios: Q50 (adultos) y Q30 (niños menores de 10 años)

Lea más: Noche de Leyendas de Guatemala en el Cementerio El Alto, en Carretera al Salvador

3. Noches de leyendas en el Palacio Nacional de la Cultura

Hora: A partir de las 17 horas

Lugar: Palacio Nacional de la Cultura, zona 1

Entrada gratuita (hasta completar aforo)

Lea más: Noches de leyendas: el Palacio Nacional de la Cultura revive la tradición oral guatemalteca

El cementerio El Alto en Carretera El Salvador tendrá una noche de leyendas este fin de semana para quienes disfrutan de los relatos de terror. (Foto Prensa Libre: cortesía Noche del Sereno)

4. Desfile de carrozas navideñas

Hora: De 18 a 21 horas

Lugar: El punto de partida será la 22 calle 6-77, zona 1 capitalina, frente al Palacio Municipal.

Evento gratuito

Lea más: Desfile de carrozas navideñas iluminará la Ciudad de Guatemala: hora, fecha, punto de partida y lo que se sabe del evento

5. Concierto de música turca en Antigua Guatemala

Hora: 16 horas

Lugar: Museo de Arte de Guatemala (Munag), Antigua Guatemala

Evento gratuito

Lea más: Banda musical turca brindará concierto gratuito en Antigua Guatemala

6. Función de teatro de Un muerto y 6 mujeres

Hora: 20 horas

Lugar: Teatro Thriambos (Centro Comercial Unicentro, zona 10 capitalina)

Precio: Q100 en preventa y Q125 si cancela en la taquilla.

Lea más: “Un muerto y 6 mujeres”: Fechas, hora, lugar y reparto esta la comedia musical en ciudad de Guatemala

"Un muerto y 6 mujeres" estará en escena hasta el 29 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Thriambos Producciones)

Domingo 9 de noviembre

7. Obra teatral Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad

Hora: 16 horas

Lugar: Teatro Dick Smith (IGA), Ruta 1, 4-05, Zona 4

Precio: Platea Q190 y Palco Q165 (+ Q10.00 de cargo por servicio)

Lea más: “Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad”: Fechas, elenco y precios del musical en el Teatro IGA

Otros eventos en Guatemala

8. Encuentro Internacional Coral y Orquestal con artistas nacionales y extranjeros

Según información hemerográfica de Prensa Libre, estos tres conciertos gratuitos se realizarán en distintos horarios, fechas y sedes:

7 de noviembre. La presentación tendrá lugar en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura a las 15 horas.

8 de noviembre. Se efectuará Conservatorio Nacional de Música de Guatemala “Germán Alcántara” a las 18 horas

9 de noviembre. El recinto será el Centro de Formación de la Cooperación Española - Antigua Guatemala. La actividad iniciará a partir de las 10 horas.

Lea más: Encuentro Internacional Coral y Orquestal: Los conciertos que unen el talento de jóvenes guatemaltecos y músicos de España

9. Bienal de Arte Paiz

Esta actividad gratuita y apta para todo público tiene lugar en distintos recintos y horarios tanto en ciudad de Guatemala como en Antigua Guatemala. Estas son las sedes dondre podrá disfrutar de este encuentro con el arte:

Ciudad de Guatemala : Antigua tipografía Sánchez & de Guise, Casa Ibargüen, Galería Portal de la Sexta, Centro Cultural de España ( CCE), Galerías de Arte del Centro Cultural Municipal (antiguo edificio de correos) y Portal de la Sexta.

: Antigua tipografía Sánchez & de Guise, Casa Ibargüen, Galería Portal de la Sexta, Centro Cultural de España ( CCE), Galerías de Arte del Centro Cultural Municipal (antiguo edificio de correos) y Portal de la Sexta. Antigua Guatemala: Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE), Museo de Arte Colonial (Antigua Universidad de San Carlos), Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), La Nueva Fábrica y Ruinas de la Recolección.

Lea más: Bienal de Arte Paiz 2025: Guatemala será el epicentro del arte contemporáneo con presencia de 30 países de los cinco continentes

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en los eventos.