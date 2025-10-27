Festival de las Flores 2025: esta será la temática de la novena edición en Antigua Guatemala

El Festival de las Flores 2025 incluirá diversas actividades culturales y artísticas, con el fin de propiciar un encuentro entre el arte y la naturaleza para las familias guatemaltecas en Antigua Guatemala.

“Este 2025, el Festival de las Flores celebra el florecer interior, la luz que habita en cada ser y la magia del cielo reflejada en la tierra”, se informó en el comunicado oficial del evento.

Además, se indicó que este festival estará inspirado en las estrellas que brillan en lo alto y las flores que emergen desde lo más profundo, como homenaje al vínculo entre el alma, el arte y la naturaleza.

Según información oficial, el lema de este año será: Antigua: ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas, inspirado en grandes maestros disruptivos del arte, como Cruz España, Luis de Lión, Carlos Mérida, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, entre otros.

¿Cuándo se celebrará el Festival de las Flores 2025 en Antigua Guatemala?

Aunque el festival incluye actividades a lo largo de noviembre, su punto culminante será el 15 y 16 de ese mes, fechas en las que se llevarán a cabo concursos florales, mercadito de flores, recitales poéticos, música en vivo, presentaciones de danza, entre otras actividades.

El evento concluirá el 28 de noviembre del 2025 con la premiación del certamen Emprendedores que florecen y la clausura del festival.

Según la agenda oficial, estas son algunas de las actividades programadas para la novena edición del festival: