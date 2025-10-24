5 puntos sobre el Festival de las Flores 2025 en Antigua Guatemala

El Festival de las Flores 2025 se ha convertido en uno de los eventos más esperados en la ciudad colonial. Habrá diversas actividades en el marco de esta celebración floral hasta el 28 de noviembre, fecha en que culmina el evento.

La programación incluye actividades artísticas y familiares, como exposiciones, talleres y competencias.

Según información oficial, noviembre fue declarado Mes de las Flores en Antigua Guatemala por el consejo municipal de esa localidad en 2019. Este 2025 se celebra la novena edición del festival.

Andrea Contreras, presidenta del Festival de las Flores, comparte cinco aspectos clave de esta edición.

Puntos más importantes del Festival de las Flores 2025

1. El Festival de las Flores 2025 está dedicado al arte

Contreras detalla que el 26 de octubre se llevará a cabo la primera exposición artística del evento, en el Tenedor del Cerro, en Santo Domingo del Cerro. Participarán distintos colectivos. El lema de este año es: Antigua: ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas.

Este lema rinde tributo a artistas nacionales y extranjeros que han roto esquemas, como Frida Kahlo, Luis de Lión y Carlos Mérida.

2. Habrá actividades deportivas

Entre las actividades previstas se incluyen carreras familiares y de mascotas. El 9 de noviembre se realizará la cuarta edición de Las Flores Trail Run, con recorridos de cinco y 10 kilómetros.

Imagen del Festival de las Flores en su edición 2024. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

3. Se estima el uso de millones de flores

Aunque es difícil cuantificar la cifra exacta, Contreras afirma que se utilizan millones de flores a lo largo del festival.

4. Ha sido reconocido en otros departamentos como uno de los mejores festivales

El Festival de las Flores fue reconocido por la Economía Naranja de Quetzaltenango como uno de los mejores festivales del país el pasado 23 de octubre, según indica Contreras.

La creatividad es el ingrediente principal del festival de las flores. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

5. La cúspide del festival tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre

Durante ese fin de semana se realizarán concursos florales, mercadito de flores, eventos de poesía, presentaciones de danza, música y otras expresiones artísticas.