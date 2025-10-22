Festival de las Flores 2025: 5 actividades artísticas que no puede perderse

Antigua, ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas es el lema del Festival de las Flores 2025, que se llevará a cabo entre octubre y noviembre. Por ello, el arte es el ingrediente principal de uno de los eventos más populares de los últimos años.

“Este evento gratuito para toda la familia une todas las expresiones del arte, con el arte floral como protagonista. Hemos construido juntos una de las plataformas culturales más emblemáticas de la región, llevando la actitud de eterna primavera a cada rincón del país”, se indica en el comunicado oficial del festival.

Las actividades comenzaron el pasado 18 de octubre. Sin embargo, el festival ofrece una programación diversa hasta el 28 de noviembre del 2025, fecha en la que se premiará a los ganadores del concurso Emprendedores que florecen.

Cabe agregar que, en el 2019, noviembre fue declarado Mes de las Flores en Antigua Guatemala por el Consejo de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Cinco actividades artísticas que no puede perderse durante el Festival de las Flores 2025

1. Exposición de arte “Cuando florecen las estrellas”

La exhibición artística se llevará a cabo el 26 de octubre. Habrá obras visuales, esculturas, arte floral y textil.

Imagen del Festival de las Flores en su edición 2024. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

2. Inauguración de la exposición de fotografía “Cuando todo floreció”

El 7 de noviembre podrá disfrutar de esta narrativa visual que revela cómo una ciudad, una comunidad y un sueño florecieron. La muestra ofrece una mirada íntima y documental al proceso de creación del Festival de las Flores y sus protagonistas.

Un vehículo de bomberos decorado como el Gato Risón de Alicia en el País de las Maravillas en el Festival de las Flores 2024, fusionando creatividad y fantasía en la ciudad colonial. (Foto, Prensa Libre: Emy Sánchez)

3. Cocinando con flores

Despertar los sentidos mediante la gastronomía también forma parte de las expresiones artísticas del evento. El 8 de noviembre, en horas de la tarde, tendrá lugar la final del certamen gastronómico, donde chefs y cocineros creativos presentarán platos innovadores con flores comestibles.

El Festival de las Flores reúne a personas de todas las edades en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

4. Visita a la Plaza del Artista

Del 13 al 18 de noviembre podrá visitar e interactuar con otros asistentes en el atrio de Cooperación Española, donde se instalará una plaza dedicada al arte.

En el Festival de las Flores 2024 se utilizaron más de un millón de flores para adornar las calles coloniales. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

5. Talleres artísticos y de bienestar

Según el comunicado oficial, en noviembre se impartirán talleres artísticos, florales, sensoriales y de bienestar, abiertos al público. Para más información sobre esta y otras actividades, puede visitar el sitio oficial del evento: www.festivalfloresantigua.com.

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.