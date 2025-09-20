Festival de las Flores en Antigua Guatemala 2025: agenda completa de actividades

Las calles de Antigua Guatemala se llenan de color y alegría durante cada edición del Festival de las Flores, una de las actividades más concurridas en la ciudad colonial. En el 2025 se celebrará la novena edición de esta festividad.

Antigua, ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas será el lema de la edición 2025, según Andrea Contreras, presidenta del Festival de las Flores. Contreras indica que esta edición rinde tributo a artistas de Guatemala y del mundo que se han atrevido a ser disruptivos en sus procesos creativos.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre los artistas homenajeados figuran Frida Kahlo, Luis de Lión, Carlos Mérida, Vincent van Gogh y otras figuras que han revolucionado el arte guatemalteco e internacional gracias a sus obras y creatividad.

Las actividades del Festival de las Flores comenzarán el 18 de octubre del 2025 y el cierre del Mes de las Flores en Antigua Guatemala está previsto para el 28 de noviembre, con la premiación del concurso Emprendedores que florecen.

Contreras resalta que el momento cumbre de la actividad será el 15 y 16 de noviembre, durante el fin de semana principal del evento. A continuación, se detallan los eventos del festival que se enumeran en el comunicado oficial del evento.

Agenda completa del Festival de las Flores 2025

18 de octubre

Maridaje y lanzamiento “Eterna Primavera”. Presentación de la cerveza conmemorativa del festival, maridaje con flores, música en vivo y obras visuales.

26 de octubre

Inauguración de la exposición de arte “Cuando florecen las estrellas”. Exhibición colectiva en la Plaza del Artista, con obras de pintura, escultura, arte floral y textil.

5 de noviembre

Botánica Fashion Show: Los jardines del tiempo. Cuarta edición del espectáculo que fusiona naturaleza, moda y memoria.

7 de noviembre

Inauguración de la exposición fotográfica “Cuando todo floreció”. Documental visual sobre la historia del festival y sus protagonistas.

8 de noviembre

Exposición Las Flores Trail Run. Entrega de kits y bienvenida a los corredores.

Cocinando con flores: sabores que florecen. Final del concurso gastronómico.

9 de noviembre

Cuarta edición de Las Flores Trail Run. Carrera familiar y para mascotas en Carmona Trails, de cinco y 10 kilómetros.

Del 13 al 18 de noviembre

Plaza del Artista. Espacio de creación y exposición artística en el Atrio de Cooperación Española.

En otras ediciones del Festival de las Flores, se han empleado más de un millón de flores para llenar de color las calles de Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

14 de noviembre

Desfile “Inicia la primavera”. Carros alegóricos partirán de Tacana Climbing rumbo a la Plaza Central de Antigua Guatemala.

15 y 16 de noviembre

Fin de semana principal del evento. Durante estos días, se efectuarán las siguientes actividades:

Concursos florales en distintas categorías.

Mercadito de las Flores. Feria de emprendimientos florales, arte botánico y productos hechos a mano.

Conciertos, escenarios vivos y talleres. Música, danza, poesía, teatro al aire libre y talleres en Bosque Antigua Cerveza.

28 de noviembre

Premiación “Emprendedores que florecen” y clausura del festival.

Durante noviembre se impartirán talleres sensoriales, florales, artísticos y de bienestar, abiertos al público, con el objetivo de invitar a todos a florecer desde su creatividad y sensibilidad, se indica en el comunicado oficial del festival. Se recomienda seguir las redes sociales oficiales del Festival de las Flores para conocer más detalles y actualizaciones del evento.