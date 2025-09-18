Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

La entrega de flores amarillas se ha convertido en una costumbre frecuente cada 21 de septiembre. Sin embargo, esta tradición ha evolucionado y hoy también simboliza la amistad, la esperanza y los nuevos comienzos.

Esta celebración tiene como finalidad anunciar la llegada de la primavera, una estación que marca el renacer de la naturaleza. Su fecha varía según la región: en países del hemisferio sur, se celebra el 21 de septiembre; en cambio, en el hemisferio norte, inicia el 21 de marzo.

Medios internacionales y redes sociales apuestan por ideas que transformen esta tradición. Las flores podrían acompañarse con cartas o mensajes escritas a mano, llevar esta tradición a hogares de ancianos o a enfermos, así como el promover la siembra de flores amarillas como símbolo de renovación. La usuaria de TikTok @teregaloelcielo, por ejemplo, plantea hacer un cuadro de un girasol y en el centro colocar un mapa de la posición de las estrellas de un día especial para la persona.

En el caso de @consumertruth en años anteriores llevaron flores a personas que no lo esperaban en las calles, otro detalle que podría sorprender.

Entre las flores más populares destacan las rosas y los girasoles, seguidos por tulipanes, gerberas, orquídeas y margaritas. Todas tienen en común el color amarillo, asociado con la luz, la alegría y la renovación.

Isabel Saravia, de la Floristería Lily, señala que septiembre es uno de los meses de mayor demanda. “La flor amarilla se vuelve muy cotizada, por eso lo ideal es planificar con tiempo”, recomienda. La florista tamibén destaca que esta fecha es ideal para regalar a cualquier persona a la que le tengas cariño y afecto, amigos, familiares y pareja.

Un origen en la televisión

El auge reciente de esta tradición se atribuye, en gran medida, a la telenovela argentina Floricienta. En esta historia, la protagonista —Florencia— sueña desde niña con que el joven que le gusta le regale flores amarillas como prueba de amor.

La serie narra cómo Florencia entra a trabajar en la mansión de la familia Fritzenwalden y se enamora de Federico, el mayor de seis hermanos. Con el tiempo, ambos inician una relación sentimental.

Uno de los momentos más recordados es la canción Flores amarillas, interpretada por la protagonista: “Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas”.