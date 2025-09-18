Museo del Ferrocarril invita a celebrar el Día del Niño con recorrido incluido

Se acerca el Día del Niño y, con ello, una serie de actividades para compartir en familia. El Museo del Ferrocarril destaca una propuesta especial para celebrar con los más consentidos de casa.

Habrá un recorrido en el tren histórico y se prometen sorpresas durante el trayecto.

Se han programado dos horarios: a las 10 y 11.30 horas. Además, a las 11 horas se presentará un show especial. Un artículo de Prensa Libre destaca que el Museo del Ferrocarril tiene como propósito resguardar la memoria social y el valor histórico de este medio de transporte.

El museo abrió sus puertas el 8 de enero del 2004 y la Estación Central se convirtió en casa y resguardo de la historia ferroviaria del país. Con frecuencia, este lugar emblemático organiza recorridos y actividades fuera de lo común para sus visitantes.

La organización recomienda que, si alguno de los participantes utiliza silla de ruedas, andador, u otro apoyo, se indique al momento de hacer la reserva para asignar un asiento adecuado. También habrá venta de alimentos.

Fecha

Domingo 28 de septiembre

Hora

10 y 11.30 horas

Lugar

Museo del Ferrocarril, 9a. avenida 18-03, zona 1

Precios y localidades :

Niños menores de 4 años-gratis

Niños de 5 a 10 años - Precio especial Q50

Adultos: Q100 (a partir de 11 años)

El parqueo disponible está en la 10a. avenida y 21 calle zona 1, en el portón azul de Fegua, tarifa única de Q 20

Venta de entradas:

Reserrve boletos al WhatsApp 3994-1310, Wa.me/50239941310

También puede comprarlos en las instalaciones de lunes a viernes de 9 a 16 horas

