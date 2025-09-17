Cuándo es el Día del niño en Guatemala en 2025

Salud y Familia

Cuándo es el Día del niño en Guatemala en 2025

En Guatemala, se conmemora un día especial para reconocer el valor de la niñez en la sociedad.

|

AME5561. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 07/05/2025.- Niñas con antifaces asisten a un evento este miércoles, en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala (Guatemala). En Guatemala cada año un promedio de 2.000 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres producto de la violencia sexual y el 99% de los casos queda en la impunidad según una investigación presentada este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado (Odhag). EFE/ David Toro

La niñez guatemalteca necesita atención y apoyo en los diferentes ámbitos para dearrollarse con plenitud. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cada 1 de octubre, Guatemala celebra el Día del Niño, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de visibilizar y reforzar los derechos de la niñez, reconociendo que los niños son fuente de energía, motivación, alegría y esperanza para el país, según señala el Congreso de la República.

En esta fecha, los niños guatemaltecos suelen ser agasajados con regalos, piñatas y diversas actividades que buscan resaltar su importancia y alegría. En 2025, el Día del Niño será un miércoles, y se invita a reflexionar sobre cómo celebrar con los niños que forman parte de nuestro entorno.

Expertos recomiendan no limitarse a obsequiar regalos o compartir comidas especiales, sino aprovechar la ocasión para conversar con ellos, escucharlos y conocer lo que disfrutan. Esto permite fortalecer los vínculos y reconocer su valor no solo en una fecha especial, sino a lo largo de todo el año.

Derechos de la niñez

Guatemala es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por la Asamblea General de la ONU, un tratado que ha contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida y protección de la niñez en todo el mundo.

LECTURAS RELACIONADAS

AME8961. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 20/10/2023.- Personas se manifiestan hoy, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Cientos de indígenas y miembros de sindicatos de diferentes sectores de Guatemala participan en una marcha para conmemorar la Revolución del 20 de octubre de 1944, a la que se le atribuye la modernización del Estado. EFE/ David Toro

¿Cuándo es el Día de la Revolución en Guatemala?

Los feriados en Guatemala conmemoran distintas fiestas patronales, mientras que los asuetos en el país obedecen a diversos festejos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuántos asuetos y feriados quedan en Guatemala entre octubre y diciembre del 2025

Celebrar este día, por tanto, también es una oportunidad para reforzar el compromiso con el respeto, el bienestar y la participación activa de los niños en la sociedad.

Ana Lucía Martínez, seleccionada nacional, actual campeona de la Liga MX Femenil y vocera de Unicef Guatemala, destacó en la actual campaña social en que participa que en el país miles de niñas y niños no tienen acceso a lo más básico: el derecho a jugar, crecer sanos y vivir una infancia plena. Señaló que muchas veces la enfermedad, la desnutrición o la violencia los dejan fuera de la cancha y afirmó: “He jugado en muchos equipos, pero en el partido de los derechos, jugamos en el mismo equipo”.


Por su parte, Unicef hace un llamado a toda la población a convertirse en socios de la organización y ser jugadores activos en la defensa de los derechos de la niñez. Los aportes permitirán que más niñas y niños tengan acceso a salud, nutrición, educación, protección y espacios seguros para jugar y desarrollarse. El representante interino de Unicef en Guatemala, Vincenzo Placco, añadió que: “cuando un país invierte en su niñez, está invirtiendo en su futuro. No hay mejor equipo que el que lucha por garantizar los derechos de todos los niños y niñas, sin excepción. Esta campaña une el poder del deporte con el poder de la solidaridad. Invitamos a todas las personas a sumarse, porque juntos, jugamos en el mismo equipo”.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Celebración del Día del Niño Día del niño 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS