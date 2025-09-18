vida
¿Qué día se dan las flores amarillas?
La celebración de las flores amarillas se ha popularizado gracias a internet. Conozca más detalles sobre esta curiosa fecha.
El Día de las Flores Amarillas puede variar según la región. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Existen distintos tipos de flores amarillas. Desde margaritas hasta girasoles, estas ofrecen una gran variedad para todos los gustos.
Gracias al mundo virtual, surge el Día de las Flores Amarillas, cuyo origen es desconocido. Sin embargo, se asocia con la serie argentina Floricienta, programa en el que la protagonista solía cantar una melodía con ese nombre, según datos hemerográficos de Prensa Libre.
Este día se celebra en dos ocasiones: el 21 de marzo o el 21 de septiembre, según fuentes internacionales. Esto se debe a que la llegada de la primavera cambia en cada hemisferio.
En el hemisferio norte, la primavera inicia en marzo, mientras que en el hemisferio sur comienza en septiembre. Sin embargo, en el mundo virtual las personas celebran indistintamente. Para este 21 de septiembre se espera que las redes sociales nos muestren algunas publicaciones relacionadas con esta conmemoración.
¿Es oficial el Día de las Flores Amarillas?
Medios internacionales indican que no se trata de un festejo oficial que se ha popularizado gracias al internet. Durante la fecha, se pueden obsequiar flores amarillas como muestra de cariño, amor o amistad.
De acuerdo con el sitio Flores Primaveral, estas son algunas ideas para celebrarlo:
- Desayuno sorpresa. Puede preparar un desayuno temático con alimentos de color amarillo como naranjas, mangos o frutas similares, o bien decorar el plato con girasoles.
- Sesión fotográfica. Si cuenta con el presupuesto, puede organizar una sesión de fotos inspirada en este concepto.
- Taller de arreglos florales. Emprendedores pueden aprovechar la fecha para organizar actividades y compartir sus conocimientos con otras personas.
- Maratón de películas amarillas. Organice una tarde o noche de cine con cintas donde destaque este color, como La La Land, Little Miss Sunshine o Los Simpson: La película.