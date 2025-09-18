¿Qué día se dan las flores amarillas?

Existen distintos tipos de flores amarillas. Desde margaritas hasta girasoles, estas ofrecen una gran variedad para todos los gustos.

Gracias al mundo virtual, surge el Día de las Flores Amarillas, cuyo origen es desconocido. Sin embargo, se asocia con la serie argentina Floricienta, programa en el que la protagonista solía cantar una melodía con ese nombre, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Este día se celebra en dos ocasiones: el 21 de marzo o el 21 de septiembre, según fuentes internacionales. Esto se debe a que la llegada de la primavera cambia en cada hemisferio.

En el hemisferio norte, la primavera inicia en marzo, mientras que en el hemisferio sur comienza en septiembre. Sin embargo, en el mundo virtual las personas celebran indistintamente. Para este 21 de septiembre se espera que las redes sociales nos muestren algunas publicaciones relacionadas con esta conmemoración.

¿Es oficial el Día de las Flores Amarillas?

Medios internacionales indican que no se trata de un festejo oficial que se ha popularizado gracias al internet. Durante la fecha, se pueden obsequiar flores amarillas como muestra de cariño, amor o amistad.

De acuerdo con el sitio Flores Primaveral, estas son algunas ideas para celebrarlo: