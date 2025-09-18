Festival de las Flores en Antigua Guatemala 2025: fechas, actividades y sorpresas de esta fiesta floral

El Festival de las Flores en Antigua Guatemala cumple nueve años este 2025. Esta novena edición se celebrará con distintas actividades que podrán disfrutarse en la ciudad colonial junto con los seres queridos.

De acuerdo con Andrea Contreras, presidenta del Festival de las Flores, el lema de este año será Antigua: ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas. Según Contreras, es un tributo a los artistas guatemaltecos e internacionales que se han atrevido a romper moldes y hacer algo distinto, como Frida Kahlo, Luis de Lión, Carlos Mérida, entre otros.

Según la organizadora, la cúspide del festival se efectuará el 15 y 16 de noviembre del 2025, aunque tendrá una duración más prolongada. “Tenemos actividades a partir del 26 de octubre, finalizando el tercer fin de semana de noviembre”, indica Contreras.

Cabe mencionar que noviembre fue declarado Mes de las Flores en Antigua Guatemala, según el Acuerdo Municipal en acta 75-2019.

Actividades del Festival de las Flores en Antigua Guatemala 2025

Exposiciones de pintura

Desfiles de moda

Concursos y exhibiciones de fotografía

Competencias culinarias

Carreras familiares

Música en vivo en el Parque Central y en la sede de Cooperación Española en Antigua Guatemala

Concurso de barrios, que premiará al barrio con la mejor actitud de la localidad

Emprendimientos locales variados

Un homenaje al arte en Guatemala y el mundo

Contreras puntualiza que este año se homenajearán distintas manifestaciones artísticas por medio del festival: “Estamos muy contentos porque este tributo al arte es bastante retador, pero creo que nos está llenando de mucha satisfacción como guatemaltecos”.

En esta edición se busca celebrar y exaltar diversas expresiones artísticas, así como recibir a los visitantes de diferentes localidades. Contreras invita a los guatemaltecos a ser parte de esta fiesta llena de colorido y arte:

“Desde ya, bienvenidos a este Festival de las Flores que se ha hecho con mucho cariño para todos los guatemaltecos y para quienes nos visitan de otros lugares. Tenemos muchos visitantes de Centroamérica y del sur de México que vienen a este festival y ojalá puedan disfrutarlo, llenarse de inspiración, de arte y de colores”, comenta.