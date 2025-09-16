Recorrido de Leyendas de Guatemala 2025: Celebran 10 años de tradición oral con actividad especial en el Cerrito del Carmen

Recientemente se anunció el Recorrido de Leyendas de Guatemala que se realizará en el Cerrito del Carmen, una de las actividades más esperadas por los fanáticos de estos relatos que encierran misterio, cultura e historia.

Esta actividad es organizada por El Duende del Ático, grupo que ha llevado a cabo este evento durante una década con el fin de rescatar la tradición oral y permitir que los personajes que surgen de la imaginación tomen forma.

De acuerdo con los organizadores, durante estos 10 años se han difundido las leyendas de Guatemala de una forma distinta.

“Una década en que la historia de Guatemala y sus leyendas se cuentan de una nueva forma, arropadas por el Cerrito del Carmen, en donde más de 70 mil personas nos han acompañado.”

Fechas

Este evento se realizará el viernes 25, sábado 26 y viernes 31 de octubre. Además, también habrá recorrido el sábado 1 de noviembre de 2025.

Hora

El horario es de 19 a 23.30 horas, y las personas podrán disfrutar de los relatos más escalofriantes de Guatemala.

Lugar

Cerrito del Carmen, zona 1 capitalina

Precio

Según El Duende del Ático, los recorridos duran una hora aproximadamente y salen cada diez minutos. El costo por persona es de Q85. “Si compras cinco boletos en adelante (en la misma transacción), tendrás un precio especial de Q75 por persona para que disfrutes esta experiencia con familia y amigos”, añaden.

Reservaciones

Los boletos están a la venta en http://viveloonline.com, con tarjeta de crédito o débito, y a través de transferencia bancaria en dicho sitio. De acuerdo con los organizadores, estas entradas llegarán al correo electrónico mediante un código QR único, que no debe compartirse ni extraviarse.

Recomendaciones adicionales

Los organizadores recalcan que el evento no está recomendado para personas muy sensibles, con problemas cardíacos, con poca movilidad o mujeres embarazadas. Además, la edad mínima sugerida es de siete años: “No te quedes sin vivir esta genial experiencia”, finalizan.

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.