vida
¿Cuál es el significado de las flores amarillas?
¿Conoce el significado de las flores amarillas? Descubra qué simbolizan y en qué fecha se obsequia este colorido regalo.
El significado de las flores amarillas puede variar según el contexto. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Muchas personas relacionan el significado de las flores amarillas con el día en que se celebran, pero su simbolismo va más allá de un festejo virtual.
Según medios internacionales, las flores amarillas representan prosperidad, alegría y nuevos comienzos. También se vinculan con la llegada de la primavera y el equinoccio, evento astronómico en el que se registran 12 horas de luz y 12 de oscuridad.
Otro de sus significados está relacionado con la telenovela Floricienta, un programa que marcó un hito a nivel internacional. En uno de sus episodios, la protagonista recibe cientos de flores de este tipo, escena que se ha vuelto icónica con el paso del tiempo.
El Día de las Flores Amarillas se celebra cada 21 de septiembre en algunas regiones del mundo, mientras que en otras se festeja el 21 de marzo.
LECTURAS RELACIONADAS
Otros significados de las flores amarillas
Según El Español, estos son algunos de los significados de regalar flores amarillas, según el contexto:
- Amistad. Se asocian más con relaciones amistosas que amorosas, aunque esto puede variar según la persona.
- Alegría de vivir. Por ello, son un obsequio ideal para alguien que atraviesa un momento difícil.
- Inteligencia y sabiduría. Son apropiadas para felicitar logros académicos o profesionales.
- Un gesto para sacar una sonrisa. Si desea agradar a alguien, puede regalarle estas flores, siempre que sea de su agrado.
- Connotaciones negativas. En España, el color amarillo se asocia con la mala suerte, sobre todo en el ámbito artístico. No obstante, en general, regalar flores amarillas es un gesto de afecto, amistad o amor, y su interpretación depende del contexto y de quien las recibe.