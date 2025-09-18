¿Cuál es el significado de las flores amarillas?

Muchas personas relacionan el significado de las flores amarillas con el día en que se celebran, pero su simbolismo va más allá de un festejo virtual.

Según medios internacionales, las flores amarillas representan prosperidad, alegría y nuevos comienzos. También se vinculan con la llegada de la primavera y el equinoccio, evento astronómico en el que se registran 12 horas de luz y 12 de oscuridad.

Otro de sus significados está relacionado con la telenovela Floricienta, un programa que marcó un hito a nivel internacional. En uno de sus episodios, la protagonista recibe cientos de flores de este tipo, escena que se ha vuelto icónica con el paso del tiempo.

El Día de las Flores Amarillas se celebra cada 21 de septiembre en algunas regiones del mundo, mientras que en otras se festeja el 21 de marzo.

Otros significados de las flores amarillas

Según El Español, estos son algunos de los significados de regalar flores amarillas, según el contexto: