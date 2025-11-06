“Un muerto y 6 mujeres”: Fechas, hora, lugar y reparto esta la comedia musical en ciudad de Guatemala

Dirigida a quienes buscan reír y dejarse llevar por la nostalgia, Un muerto y 6 mujeres ofrece una trama cargada de intrigas y revelaciones, desarrollada con ritmo musical de principio a fin.

La historia gira en torno a cinco mujeres y un hombre que se reúnen para una celebración que nunca llega a realizarse, debido a la muerte repentina y misteriosa del dueño de la casa, según información brindada por Luis Román, productor de Thriambos.

A partir de ese suceso, salen a la luz secretos familiares que pondrán al descubierto las verdades ocultas de cada personaje.

Bajo la producción de Luis Román y Milton González, la obra estará en cartelera todos los sábados de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Thriambos, zona 10 capitalina. Está recomendada para mayores de 12 años.

Fechas

Sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2025

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Thriambos, zona 10 capitalina

Precio

Q100 en preventa

Q125 el día del evento

Reservaciones

Más información en los teléfonos 3091-0982 y 3375-8500

