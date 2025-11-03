Stand up en Guatemala: Fecha, hora, lugar y detalles de “¿Qué podría pasar?”, una noche dedicada a la comedia

República Comedia presenta este espectáculo que fusiona dos de las formas más divertidas del humor contemporáneo: el stand up comedy y la improvisación teatral. Este nace con el propósito de ofrecer al público guatemalteco una propuesta fresca, inteligente y diferente dentro del ámbito del humor.

El público podrá disfrutar del humor de Catherine García y David Reyes, comediantes guatemaltecos con una amplia trayectoria en este ámbito. Durante la función, estarán acompañados por Daga Prods., agrupación encargada de musicalizar en vivo cada momento improvisado.

Según Reyes, la conducción estará a cargo del también comediante Paco Velásquez, quien guiará una noche “distinta, impredecible y construida junto al público —porque literalmente, todo puede pasar—”.

El espectáculo tiene una duración aproximada de una hora y media y destaca por su formato interactivo, en el que las propuestas del público se incorporan a la presentación en tiempo real.

“El colectivo reúne a comediantes de alta calidad, con experiencias en festivales internacionales y una apuesta por la comedia pensada y bien ejecutada”, explican los organizadores.

Fecha

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Hora

19.30 horas

Lugar

Teatro Dick Smith, interior del IGA, zona 4 de la ciudad capital

Precio

Q175 (preventa)

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía David Reyes)

