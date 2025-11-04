“Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad”: Fechas, elenco y precios del musical en el Teatro IGA

Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical regresa por segundo año al Teatro Dick Smith, con presentaciones los domingos, desde noviembre hasta el 7 de diciembre.

La compañía de teatro 5ta Columna presenta esta adaptación del clásico navideño, ideal para toda la familia. Es una historia que invita a reflexionar sobre el poder de la generosidad y el verdadero espíritu de las fiestas.

Basada en el clásico de Charles Dickens, la obra narra la historia del señor Scrooge, un hombre avaro y solitario que recibe la visita de tres espíritus que lo confrontan con su pasado, presente y futuro.

A través de esta travesía sobrenatural, Scrooge descubre el valor de la humildad, la generosidad y el amor, lo cual transforma su vida y su forma de relacionarse con los demás.

Con música original, personajes entrañables y una escenografía que evoca el espíritu navideño, esta puesta en escena celebra los valores que unen a las familias en esta época del año. Está diseñada especialmente para niños y adultos, con momentos de humor, emoción y reflexión que tocan el corazón de grandes y pequeños.

Fechas y horarios

Domingos del 9,16,23 y 30 de noviembre y 7 de diciembre

16 horas

Lugar:

Teatro Dick Smith (IGA), Ruta 1, 4-05, Zona 4

Precios y localidades:

Platea Q190 y Palco Q165 (+ Q10.00 de cargo por servicio)

Entradas:

https://ticketgt.com/

Más información: aquí

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.