“Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad”: Fechas, elenco y precios del musical en el Teatro IGA
El Teatro Dick Smith (IGA) recibe nuevamente "Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical", una adaptación del clásico de Charles Dickens que cautiva a grandes y pequeños con su mensaje de esperanza y transformación.
Elenco de “Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical” transformará el Teatro Dick. (Foto Prensa Libre: 5a. Columna)
Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical regresa por segundo año al Teatro Dick Smith, con presentaciones los domingos, desde noviembre hasta el 7 de diciembre.
La compañía de teatro 5ta Columna presenta esta adaptación del clásico navideño, ideal para toda la familia. Es una historia que invita a reflexionar sobre el poder de la generosidad y el verdadero espíritu de las fiestas.
Basada en el clásico de Charles Dickens, la obra narra la historia del señor Scrooge, un hombre avaro y solitario que recibe la visita de tres espíritus que lo confrontan con su pasado, presente y futuro.
A través de esta travesía sobrenatural, Scrooge descubre el valor de la humildad, la generosidad y el amor, lo cual transforma su vida y su forma de relacionarse con los demás.
Con música original, personajes entrañables y una escenografía que evoca el espíritu navideño, esta puesta en escena celebra los valores que unen a las familias en esta época del año. Está diseñada especialmente para niños y adultos, con momentos de humor, emoción y reflexión que tocan el corazón de grandes y pequeños.
Fechas y horarios
Domingos del 9,16,23 y 30 de noviembre y 7 de diciembre
16 horas
Lugar:
Teatro Dick Smith (IGA), Ruta 1, 4-05, Zona 4
Precios y localidades:
Platea Q190 y Palco Q165 (+ Q10.00 de cargo por servicio)
Entradas:
https://ticketgt.com/
Más información: aquí
