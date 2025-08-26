Concierto de Latin Mafia en Guatemala 2025

Este martes 26 de agosto, el grupo mexicano Latin Mafia, formado por los hermanos De la Rosa, confirmó concierto en la ciudad de Guatemala.

El grupo surgió en el 2020 durante la pandemia del Covid 19. En ese momento los hermanos compartieron videos en TikTok desde su habitación y simularon presentaciones ante un público masivo.

Su contenido se viralizó y según expertos en la industria musical, su estilo gustó por ser experimental y ecléctico. Además, sus letras abordan temas como la salud mental, el amor y la vulnerabilidad emocional, con los que rompiendo tabúes en la cultura mexicana como el machismo.

Su carrera continúa en ascenso y tras éxitos como Más humano, Ciudad de las luces, Patadas de Ahogado (colaboración con Humbe), Sal Rosa, Flores y No digas nada, han dado frutos con millones de vistas en YouTube.

Su popularidad continuó y en julio del 2024 firmaron con Rimas Entertainment, el sello discográfico de Bad Bunny. Además, se han presentado en diversos recintos mundiales, en los que han sido ovacionados.

En la actualidad promocionan Aún te odio y te extraño mucho Tour 2025, la gira con la que visitarán Chile, Argentina, El Salvador, Perú, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Reino Unido, España, Francia e Italia.

“El boom de LATIN MAFIA llega a Guatemala… Así que prepárate para comprar tu entrada muy pronto”, publicó este martes 26 de agosto la promotora local Asa Promotions.

Fecha

Latin Mafia ofrecerá un concierto en Guatemala, el viernes 7 de noviembre del 2025

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital.

Precios y localidades

La promotora local indicó que los precios de las entradas y localidades las revelará en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.