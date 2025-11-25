De qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez

La muerte de Gabriela Michel se confirmó el lunes 24 de noviembre. Al respecto Aislinn Derbez pidió en sus redes sociales respeto por este momento.

En el programa Sale el sol se presentó una semblanza de la actriz, y la periodista Ana María Alvarado dio a conocer más detalles del fallecimiento de la artista de doblaje y madre de la actriz.

“Aseguró que la actriz habría sufrido una fuerte caída, tras ser sorprendida por un infarto dentro del lugar en el que vivía.” En el video publicado en redes sociales también se explicó que Michel residía en un hogar para adultos, donde contaba con atención médica y apoyo diario, aunque no se trataba de una casa de retiro. “Aislinn pagaba este espacio después de la separación de su mamá, para asegurar que estuviera acompañada y vigilada”, describieron. Michel estuvo casada con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas: Michelle y Chiara.

“Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia; no era un asilo. Era un edificio con servicio médico y alimentos. Pasan todos los días al departamento de cada persona y los revisan. Aislinn estaba pagando para que su mamá estuviera bien, tras la separación”, explicó Alvarado.

Aislinn Debrez ROMPE EL SILENCIO sobre el FALLECIMIENTO de su madre, Gabriela Michel. Además, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo enviaron sus condolencias. ¿Qué te pareció esta noticia? #SaleElSol ☀️: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/L12htluBcj — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 25, 2025

People en español publicó que Gabriela Castrejón Michel mostró desde joven un marcado interés por la actuación, el baile y la interpretación de voces, lo que la llevó a formarse profesionalmente en estas disciplinas. Incluso fundó, junto con Eugenio Derbez, una escuela de actuación y danza, que más tarde cerró tras su separación.



Los medios internacionales destacan la trayectoria de Gabriela Michel. Participó en Bedtime Stories, The Santa Clause 2 y 3, Ice Princess, Haunted Mansion, The Country Bears y The Parent Trap. También en series como Grey’s Anatomy, Desperate Housewives y Hannah Montana, así como en proyectos animados como Princesita Sofía, ¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks, Saber Marionette J to X, Las aventuras de las Mini Diosas y Neon Genesis Evangelion.

Entre sus trabajos más destacados figuran la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, el personaje de Primavera en producciones animadas inspiradas en clásicos de Disney, y la voz en español de Samantha Jones en Sex and the City.

Según Infobae, el primer matrimonio de la actriz fue con Eugenio Derbez, con quien contrajo nupcias tras siete años de noviazgo, y permanecieron casados hasta 1987. De esa relación nació Aislinn.

Derbez se encontraba en la gala de los Premios Emmy y no se pronunció de inmediato, lo cual causó críticas en los seguidores. En otra entrevista que se publicó en Despierta América comenta el actor que está consternado con la noticia y que no se había enterado.