Critican a Eugenio Derbez por celebrar en los Emmy mientras su hija Aislinn vive el duelo por la muerte de su madre

A pocas horas de que se anunciara el fallecimiento de Gabriela Michel, usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud del actor y productor mexicano Eugenio Derbez al celebrar en la gala de los premios Emmy 2025, mientras su hija Aislinn Derbez atraviesa el duelo por la repentina muerte de su madre.

La noticia, que se conoció la tarde del lunes 24 de noviembre, centró la atención de los usuarios en Derbez, de quien se esperaba un pronunciamiento por el fallecimiento de su exesposa y madre de su primogénita. Sin embargo, los videos del actor celebrando en la alfombra roja de los Emmy provocaron un debate en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que debía mostrar empatía y acompañar a su hija en este momento.

En dos de sus publicaciones en Instagram, seguidores cuestionaron su actitud. El actor, nominado por la serie Y llegaron de noche en la categoría de Mejor comedia, se mostró sonriente y animado en la alfombra roja.

En los videos, Derbez compartió imágenes del inicio de la alfombra, mostró a su esposa, Alessandra Rosaldo, con su vestido, así como a los otros productores que competían en la gala.

Las críticas aumentaron cuando, durante una transmisión en vivo, no se pronunció sobre la noticia de la muerte de su primera esposa ni sobre el duelo de su hija. Comentarios como “Falleció la mamá de su hija y él de fiesta” o “Por más que digan que el espectáculo debe continuar, se murió la mamá de su hija y ellos como si nada. Qué fuerte”, inundaron sus publicaciones en Instagram.

En su último video, usuarias como Karla Agapito señalaron: “Empatía cero. No es sentir pena o dolor por la señora, es tener empatía por su hija. Hay momentos y lugares para todo; creo que sus videos pudieron esperar un día”. Otros usuarios defendieron al actor.

Una seguidora identificada como kaarennka escribió: “Aislinn pidió su espacio y respeto, y aunque Derbez estuvo en este evento porque seguramente no lo podía cancelar, esto es lo que vemos en redes. No sabemos el trasfondo, si se comunicó con su hija o si estará con ella después”.

Pese a las críticas, Eugenio Derbez no se ha pronunciado hasta el momento ni sobre los comentarios de sus seguidores ni sobre el fallecimiento de su exesposa o el duelo de su hija.

Revelan la causa de muerte de Gabriela Michel

En un mensaje publicado en Instagram, la actriz mexicana Aislinn Derbez informó que la causa de muerte de su madre fue un infarto, a diferencia de las versiones de medios internacionales que apuntaban a un accidente doméstico.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió en el mensaje, en el cual agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió privacidad para vivir su duelo en compañía de su familia.