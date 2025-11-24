Fallece la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Medios mexicanos confirmaron la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y locutora, madre de la actriz Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez.

La actriz falleció a los 65 años. Se ha informado que la causa fue un accidente doméstico ocurrido la mañana del lunes 24 de noviembre.

Hasta el momento, la familia no se ha pronunciado públicamente, pero la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso a través de sus redes sociales.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español", describe la publicación.

Michel trabajó en producciones como Cuentos que no son cuento (2008), donde interpretó a Donna Hynde; también en la segunda y tercera entrega de Santa Cláusula (2006 y 2007) y en la saga animada de Tinker Bell, en la que dio voz a la Reina Clarion.

Además, su voz fue la de la actriz Kim Cattrall en varias ocasiones, incluido el popular papel de Samantha Jones en la serie Sex and the City.

Según Infobae, el primer matrimonio de la actriz fue con Eugenio Derbez, con quien contrajo nupcias tras siete años de noviazgo, y permanecieron casados hasta 1987. De esa relación nació Aislinn.

Excelsior publicó un vídeo confirmando la noticia.