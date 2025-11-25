Aislinn Derbez envía un mensaje conmovedor por la muerte de su madre Gabriela Michel

El lunes 24 de noviembre se anunció la muerte de la actriz de doblaje mexicana Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez.

Medios mexicanos especularon la causa del fallecimiento como un accidente en su domicilio durante la mañana. Para esa noche, ningún miembro de la familia se había pronunciado, aunque Aislinn Derbez recibió múltiples mensajes de condolencia en sus redes sociales.

En la madrugada del martes 25, la actriz publicó un comunicado a través de sus historias en Instagram. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido”, expresó.

Luego confirmó la noticia y causa de la muerte: “Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Añadió: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”.

Michel trabajó en producciones como Cuentos que no son cuento (2008), donde interpretó a Donna Hynde; también en la segunda y tercera entrega de Santa Cláusula (2006 y 2007) y en la saga animada de Tinker Bell, en la que dio voz a la Reina Clarion.

Además, su voz fue la de la actriz Kim Cattrall en varias ocasiones, incluido el popular papel de Samantha Jones en la serie Sex and the City.

Según Infobae, el primer matrimonio de la actriz fue con Eugenio Derbez, con quien contrajo nupcias tras siete años de noviazgo y permanecieron casados hasta 1987. De esa relación nació Aislinn.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso a través de sus redes sociales: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje", describe la publicación.