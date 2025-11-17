“La Perla”: así fue la interpretación de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon

La voz de Rosalía impactó a los asistentes del show con la interpretación de La Perla, acompañada por una orquesta en vivo. El tema forma parte de su nuevo álbum Lux, el cual ha recibido buena respuesta del público.

Durante la presentación, la cantante apareció con un atuendo blanco, en alusión a la perla y su simbolismo. Entre el acompañamiento orquestal y una escenografía asombrosa, Rosalía brilló en el escenario del programa.

Aunque ya había sido entrevistada en ocasiones anteriores, Fallon inició el programa con una felicitación a la artista por el lanzamiento de un álbum “que está rompiendo todos los récords”, previo a citar críticas de medios internacionales.

Por su parte, Rosalía comentó que se trata de su primer trabajo inspirado en música clásica y que tardó tres años en finalizar un proyecto sobre el cual tenía ideas claras, aunque confesó que estaba nerviosa al compartir el resultado con el público.

Rosalía habla de Lux y otros proyectos artísticos

Además de conversar sobre Lux, Fallon y Rosalía comentaron su participación en la serie Euphoria, cuya próxima temporada comenzará en el 2026 y en la que se espera que uno de los nuevos personajes sea interpretado por la cantante.

Rosalía afirmó que “tuvo que partirse la cabeza en dos” para sacar adelante el proyecto. Asimismo, Fallon indicó que la artista canta en 13 idiomas distintos en su nuevo álbum.

Al respecto, la cantante mencionó que estudió idiomas por medio de aplicaciones digitales mientras conceptualizaba el álbum, el cual reúne historias y figuras femeninas de diversas culturas. No obstante, colaboró con traductores para afinar su pronunciación.

Según explicó, Mio Cristo Piange Diamanti le tomó un año de preparación. Desde su lanzamiento, el álbum ha roto récords a nivel internacional, al posicionarse entre los favoritos de Spotify y Apple Music en distintos países, y superar cifras de trabajos anteriores, según estimaciones de la industria musical.

Se trata de uno de los materiales más vendidos en Latinoamérica y España durante su primera semana, al alcanzar posiciones globales destacadas.

(Con información de EFE)