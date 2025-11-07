Rosalía presenta “Lux”, un álbum conceptual con colaboraciones, 13 idiomas e himnos orquestales

Rosalía continúa redefiniendo el pop mundial con una audaz fusión musical y un lenguaje visual singular. Recientemente iluminó España para revelar detalles de Lux, su nueva producción musical que se lanzó de forma oficial este viernes 7 de noviembre.

De acuerdo con Rosalía, Lux es una obra inmersiva e innovadora que se publicó a través de Columbia Records y que incluye 18 temas en sus ediciones físicas y 15 en formato streaming.

El pasado 20 de octubre, la artista sorprendió a multitudes debido a que apagó las luces de toda la zona de la Gran Vía de Madrid, la cual pasó por un instante en la oscuridad, pero la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de Lux y según Sony Music, todo fue captado en directo para sus admiradores.

“Este impresionante momento global dejó a los fanáticos boquiabiertos y resultó ser un preludio apropiado de lo que está por venir, ya que encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad”, dijo Sony Music.

Rosalía presentó su nueva etapa con una monumental toma de la Gran Vía de Madrid, en la que apagó las luces de toda la zona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music | Rafa Ortiz)

El pasado 27 de octubre, Rosalía presentó Berghain, un nuevo sencillo y video de su álbum Lux, la gran pieza orquestal que constituye el segundo movimiento de esta producción discográfica.

Según Sony Music, Berghain es un viaje operístico a través de los idiomas y las emociones en el que participan Björk e Yves Tumor. Cantada en alemán, español e inglés, Berghain pasa de una suave introspección a un poder cinematográfico arrollador, equilibrando la intimidad y la grandeza en un mundo que se siente profundamente personal y de escala ilimitada.

El videoclip de este tema fue producido por CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir Malamente, TKN y Pienso en tu mirá.

La pieza visual se grabó en Varsovia, Polonia, y sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Al final, la protagonista encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad, algo que Rosalía dejó en cada una de las piezas de su nueva producción discrográfica.

“Lux”: las colaboraciones, los idiomas y detalles de la producción

El cuarto álbum de estudio de Rosalía se publicó oficialmente este viernes 7 de noviembre y según la cantante, compositora y productora, es un trabajo inmersivo e innovador.

Lux fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas, entre ellas las siguientes

Björk

Carminho

Estrella Morente

Silvia Pérez Cruz

Yahritza

Otras colaboraciones

En el álbum Lux, Rosalía también cuenta con el apoyo del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, y Yves Tumor.

La presentación de Lux

El pasado miércoles 5 de noviembre, Rosalía presentó Lux por primera vez ante sus fanáticos, y amigos en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en su ciudad natal, Barcelona.

Rosalía durante la presentación de "Lux" en el (Museu Nacional d’Art de Catalunya) MNAC, en su ciudad natal, Barcelona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

La escucha exclusiva del álbum Lux

Previo al lanzamiento oficial, Prensa Libre escuchó el álbum completo y en exclusiva, el pasado miércoles 29 de octubre.

Durante una actividad en un estudio profesional en la ciudad de Guatemala, Sony Music convocó a Prensa Libre a la escucha del álbum completo en el que, además, se comentó sobre la versatilidad de Rosalía y la interpretación de temas en 13 idiomas como el español, catalán, alemán, japonés e italiano, entre otros.

Rosalía promociona "Lux", su cuarto trabajo de estudio, inmersivo e innovador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

Según Sony Music, con Lux, Rosalía explora el amor, la luz y la espiritualidad y prevé que sus temas se convertirán en himnos orquestales.

Las ediciones de Lux

Las ediciones en CD y vinilo de Lux incluyen tres canciones exclusivas, con las que se invita a los admiradores a disfrutar del álbum en su forma más inmersiva.

Track List de Lux

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo

MOV II

Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ‘ranni [Exclusive] Sauvignon Blanc Jeanne [Exclusive]

MOV IV

Novia Robot [Exclusive] La Rumba Del Perdón Memória Magnolias