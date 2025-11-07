Escenario
Rosalía presenta “Lux”, un álbum conceptual con colaboraciones, 13 idiomas e himnos orquestales
La cantante, compositora y productora Rosalía, lanzó de forma oficial “Lux”, su cuarto trabajo de estudio, inmersivo e innovador, con el que explora el amor, la luz y la espiritualidad.
Rosalía promociona "Lux", su cuarto trabajo de estudio, inmersivo e innovador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)
Rosalía continúa redefiniendo el pop mundial con una audaz fusión musical y un lenguaje visual singular. Recientemente iluminó España para revelar detalles de Lux, su nueva producción musical que se lanzó de forma oficial este viernes 7 de noviembre.
De acuerdo con Rosalía, Lux es una obra inmersiva e innovadora que se publicó a través de Columbia Records y que incluye 18 temas en sus ediciones físicas y 15 en formato streaming.
El pasado 20 de octubre, la artista sorprendió a multitudes debido a que apagó las luces de toda la zona de la Gran Vía de Madrid, la cual pasó por un instante en la oscuridad, pero la volvió a iluminar para revelar la portada oficial de Lux y según Sony Music, todo fue captado en directo para sus admiradores.
“Este impresionante momento global dejó a los fanáticos boquiabiertos y resultó ser un preludio apropiado de lo que está por venir, ya que encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad”, dijo Sony Music.
El pasado 27 de octubre, Rosalía presentó Berghain, un nuevo sencillo y video de su álbum Lux, la gran pieza orquestal que constituye el segundo movimiento de esta producción discográfica.
Según Sony Music, Berghain es un viaje operístico a través de los idiomas y las emociones en el que participan Björk e Yves Tumor. Cantada en alemán, español e inglés, Berghain pasa de una suave introspección a un poder cinematográfico arrollador, equilibrando la intimidad y la grandeza en un mundo que se siente profundamente personal y de escala ilimitada.
El videoclip de este tema fue producido por CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir Malamente, TKN y Pienso en tu mirá.
La pieza visual se grabó en Varsovia, Polonia, y sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Al final, la protagonista encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad, algo que Rosalía dejó en cada una de las piezas de su nueva producción discrográfica.
“Lux”: las colaboraciones, los idiomas y detalles de la producción
El cuarto álbum de estudio de Rosalía se publicó oficialmente este viernes 7 de noviembre y según la cantante, compositora y productora, es un trabajo inmersivo e innovador.
Lux fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas, entre ellas las siguientes
- Björk
- Carminho
- Estrella Morente
- Silvia Pérez Cruz
- Yahritza
Otras colaboraciones
En el álbum Lux, Rosalía también cuenta con el apoyo del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, y Yves Tumor.
La presentación de Lux
El pasado miércoles 5 de noviembre, Rosalía presentó Lux por primera vez ante sus fanáticos, y amigos en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en su ciudad natal, Barcelona.
La escucha exclusiva del álbum Lux
Previo al lanzamiento oficial, Prensa Libre escuchó el álbum completo y en exclusiva, el pasado miércoles 29 de octubre.
Durante una actividad en un estudio profesional en la ciudad de Guatemala, Sony Music convocó a Prensa Libre a la escucha del álbum completo en el que, además, se comentó sobre la versatilidad de Rosalía y la interpretación de temas en 13 idiomas como el español, catalán, alemán, japonés e italiano, entre otros.
Según Sony Music, con Lux, Rosalía explora el amor, la luz y la espiritualidad y prevé que sus temas se convertirán en himnos orquestales.
Las ediciones de Lux
Las ediciones en CD y vinilo de Lux incluyen tres canciones exclusivas, con las que se invita a los admiradores a disfrutar del álbum en su forma más inmersiva.
Track List de Lux
MOV I
- Sexo, Violencia y Llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo
MOV II
- Berghain
- La Perla
- Mundo Nuevo
- De Madrugá
MOV III
- Dios Es Un Stalker
- La Yugular
- Focu ‘ranni [Exclusive]
- Sauvignon Blanc
- Jeanne [Exclusive]
MOV IV
- Novia Robot [Exclusive]
- La Rumba Del Perdón
- Memória
- Magnolias