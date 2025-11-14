“Un presidente debe tener corazón para todos”: Los Tigres del Norte envían mensaje a Donald Trump durante los Latin Grammy

La gala de los Latin Grammy 2025 contó con la presentación en vivo de la agrupación mexicana, que interpretó su más reciente éxito, La lotería, uno de los temas principales de su nuevo disco homónimo. La canción transforma un juego infantil en una crítica social y política sobre la migración.

Ganadores del premio a Mejor Álbum de Música Norteña, así como a Mejor Canción Regional Mexicana, Luciano Luna, compositor de La lotería, agradeció a Los Tigres del Norte por ponerle “ritmo al mensaje del pueblo latino”.

La canción resonó en el escenario de los Latin Grammy. Cada verso acompaña una carta del juego, simbolizando el contexto migratorio que viven cientos de latinos en Estados Unidos. Es uno más de los temas que buscan visibilizar las historias de quienes deciden migrar.

Durante su paso por la alfombra roja, la agrupación aprovechó para enviar un mensaje al presidente Donald Trump sobre su papel en las políticas migratorias de Estados Unidos, e instaron a buscar caminos más abiertos para el bien de todos.

Los Tigres del Norte pidieron a Trump abrir su corazón y pensar en todos los que habitan y hacen crecer el país. También recordaron que los antepasados del pueblo estadounidense llegaron como migrantes a esas tierras.

“Creo que un presidente debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”, dijo uno de los integrantes a la agencia EFE. En su discurso recalcaron que existen otras vías para el bien común de quienes residen en Estados Unidos.

“Un presidente debe tener corazón para todos, no nomás para los de su partido, sino para todos”, expresaron, al tiempo que pidieron velar por todas las comunidades que conforman el país, sobre todo por la inmigrante.

La banda subrayó que el deber de un mandatario es velar por todos los ciudadanos, incluso por quienes no votaron por él, ya que “haciendo algo para todos los demás, se puede ganar el voto”.

Ese mismo mensaje fue transmitido a través de su canción La lotería, con la que captaron la atención de los asistentes.