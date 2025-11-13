Ganadores de las categorías principales de los Latin Grammy 2025: Bad Bunny, Karol G y otras celebridades destacan en la gala

Este 13 de noviembre se nombraron a los ganadores de los Latin Grammy 2025, el evento que premia y celebra la música de la región.

La gala comenzó con la tradicional alfombra roja en la cual desfilaron artistas exponentes de distintos géneros musicales y nacionalidades.

Uno de los más premiados fue el reguetonero Bad Bunny. El cantante llegó con 12 nominaciones y se hizo acreedor de cinco gramófonos en categorías clave. Otros artistas premiados fueron el duo Ca7riel & Paco Amoroso, quienes también recibieron cinco premios en categorías importantes, Karol G y otras celebridades latinas.

La emotiva gala empezó con la participación musical de Carlos Santana. Además, el evento contó con la presentación de artistas como Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Pepe Aguilar, Aitana, Gloria Estefan, entre otros.

Los momentos emotivos de los Latin Grammy 2025

El cantante español Raphael fue nombrado Persona del Año. El artista de 82 años cuenta con una amplia trayectoria con temas como Yo soy aquel, La Llorona, Qué sabe nadie, Como yo te amo y Mi gran noche. Además, se hizo una reseña sobre su carrera a lo largo de seis décadas. Durante su interpretación, el artista español recibió una ovación de pie por parte del público.

Otro momento icónico de la velada fue cuando otorgaron a Karol G el premio a Mejor Canción del Año por el tema Si antes te hubiera conocido, apuntan medios internacionales.

Compartimos la lista de ganadores anunciados durante la gala televisada y otras premiaciones.

Karol G celebra su triunfo en los Latin Grammy 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2025

Mejor Álbum Música Urbana: Debí tirar más fotos de Bad Bunny Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces de Gloria Estefan Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Quién + como yo de Christian Nodal Mejor Canción Urbana: Debí tirar más fotos, Bad Bunny Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Palabra de To’s (seca), Carín León Mejor Canción del Año: Si antes te hubiera conocido de Karol G Mejor Grabación del Año: Palmeras en el jardín de Alejandro Sanz Mejor Álbum del Año: Debí tirar más fotos de Bad Bunny Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Y ahora qué de Alejandro Sanz Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá, Andrés Cepeda Mejor Canción Pop: Día del Amigo de Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Veneka, Rawayana a dueto con Akapellah Mejor Interpretación de Música Urbana: Debí tirar más fotos, Bad Bunny Mejor Interpretación de Reggaetón: Voy a llevarte pa’ PR, Bad Bunny Mejor Canción de Rap/Hip-hop: Fresh de Trueno Mejor Álbum de Rock: Novela – Fito Páez Mejor Canción Rock: Sale el Sol de Fito Páez y La Torre de Renee (empate) Mejor Álbum de Pop Rock: Ya es mañana de Morat Mejor Canción de Pop Rock: Desastres fabulosos de Jorge Drexler & Conociendo Rusia Mejor Álbum de Música Alternativa: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Canción Alternativa: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Mejor Álbum de Salsa: Fotografías de Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta Mejor Compositor: Édgar Barrera.

*Con información de AFP y EFE.