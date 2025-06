Alejandro Sanz denuncia presiones por rechazar negocios mientras fan lo acusa de haberla utilizado

Con un mensaje breve en sus redes sociales, el cantante español Alejandro Sanz respondió a la polémica que ha generado revuelo en plataformas digitales, luego de que una fan lo acusara de haberse aprovechado de ella desde que tenía 18 años.

La respuesta del artista surgió después de que Ivet Playà, originaria de Barcelona, denunciara a través de sus redes haber sido víctima de “conductas inhumanas y espionaje” por parte del cantante.

“Me siento humillada y sucia”, expresó Playà al relatar su experiencia: “por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy”. Según su testimonio, la relación comenzó en 2015, cuando Sanz la siguió en redes sociales e inició una interacción progresiva.

De acuerdo con Playà, el vínculo se profundizó y se conocieron en persona por primera vez cuando ella cumplió 18 años. “Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente quién era yo desde el principio”, declaró.

A los 19 años, comenzó a trabajar como vendedora en una tienda para costear los conciertos del artista en España, llegando a asistir a diez presentaciones en un mes y medio. A los 22, se mudó de Barcelona a Madrid para colaborar con el equipo del cantante, lo que derivó —según su versión— en una relación íntima y sexual.

Playà subrayó que Sanz conocía la diferencia de 30 años entre ambos. “Él lo sabía. Jugó con mis sueños, con mi ilusión”, aseguró, además de denunciar que sus comunicaciones privadas eran presuntamente espiadas.

Lo que ella pensó que sería un sueño terminó, según afirma, en una pesadilla: “Me siento engañada, utilizada, humillada e incluso sucia porque no sé quién pudo haber visto lo que le enviaba en la intimidad”.

Las acusaciones se intensificaron cuando Playà sostuvo que las acciones de Sanz “traspasaron límites morales e incluso humanos”. Finalmente, declaró que sentía una responsabilidad moral de hablar tras comprender que el vínculo no era sano.

La controversia dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos apoyaron a Playà, otros la acusaron de acosar al cantante durante años y aseguraron que ella era consciente de sus decisiones.

En el programa Tardear, de Telecinco, Playà explicó que decidió hablar porque “no podía sanar”. “Después de muchos meses difíciles, encerrada conmigo misma, logré poner nombre a lo que viví. Ahora me siento fuerte para contarlo todo”, dijo a Euronews.

Durante su relación, compartió varias imágenes junto a Sanz. En el 2017 publicó una fotografía con el mensaje: “No me sueltes nunca. Ya no me imagino una vida sin caminar de tu mano”. La última imagen data del 2023.

Sanz rompe el silencio y señala presiones económicas

Ante la ola de reacciones, Sanz se pronunció vía Instagram: “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

El cantante sostuvo que el origen del conflicto fue una propuesta que Playà le hizo en mayo pasado para invertir en negocios familiares. Tras revisarla con su equipo, Sanz decidió no participar, lo que, según él, podría haber motivado las acusaciones.

“Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas, y así seguiré toda mi vida”, concluyó.

Respuesta de Alejandro Sanz ante polémica de Ivet Playa. (Captura de pantalla del Instagram de Alejandrosanz)

Tras la polémica, Playà agradeció en Instagram el apoyo recibido y expresó que se quedará con los mensajes de aliento que le enviaron.