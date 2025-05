“Me encanta colaborar con músicos que están promoviendo triunfo y victoria”: Santana lanza “Me retiro”, una canción con el Grupo Frontera

Durante más de cinco décadas, Carlos Santana ha sido la fuerza visionaria detrás de una expresión artística con la que ha trascendido fronteras generacionales, culturales y geográficas a través de sus creaciones. Además, sus participaciones con varios artistas han permitido una explosión musical con fusión de ritmos.

Este viernes 30 de mayo, Santana sorprendió nuevamente a sus admiradores con el lanzamiento de Me retiro, un tema en colaboración con el Grupo Frontera que define como es el comienzo de un proyecto que está logrando algo multidimensional y que incluirá más sorpresas.

Horas antes de la publicación de la nueva canción, Santana ofreció una entrevista a Prensa Libre y a través de una videoconferencia dio detalles de esa colaboración y de su trabajo musical.

“Siempre que surgen nuevos proyectos se incluye la pasión por la música”, dijo Santana.

Para el ganador de 10 premios Grammy y tres Latin Grammy, trabajar con el Grupo Frontera sigue mostrando que la música es universal y que, independientemente los estilos de cada artista, se pueden crear piezas que conecten y dignifiquen.

“Podemos ser diferentes, pero estamos conectados gracias a la música. Además, gracias a mi padre, en Tijuana aprendí cómo articular sonidos, vibración y frecuencia. Él me enseñó a tener valor y tener confianza de que, si puedo articular un sonido que se llama la nota universal, entonces puedo conectar en todos lados”, agregó Santana.

El músico también recordó que la unión hace la fuerza y que, para crear música, arte, o ejecutar cualquier actividad, no importa la nacionalidad.

“Desde pequeño aprendí que podemos conectar de distintas maneras. En la actualidad, gracias a Dios sabemos cómo hacer que las personas se rían, lloren y bailen al mismo tiempo, que sientan el espíritu que tienen adentro, que lo sientan y puedan decir puedan decir con confianza y claridad: o soy divino y soy luz. Y luego después puedan decir: soy puertorriqueño o africano, o la nacionalidad que tengas, pero primero eres luz y divino. Si se agarran de eso pueden conectar y crear en cualquier lugar y complementar la vida”, añadió Santana, quien promociona Me retiro, el nuevo sencillo que podrían convertirse en un himno de despecho multigeneracional.

El tema

De acuerdo con Sony Music, Me retiro es una fusión icónica de norteño y rock que cuenta con la sentida interpretación del Grupo Frontera, quien transmite la tensión emocional y los sentimientos sombríos detrás del último adiós y Santana, quien aporta el elemento luminoso a través de su incandescente guitarra que llena los vacíos emocionales de la pérdida.

Con el lanzamiento de Me retiro, Santana comentó que admiraba la autenticidad detrás de la propuesta de Grupo Frontera, mientras que la agrupación cumplió un sueño al colaborar con una de las leyendas del rock a nivel mundial.

Portada del sencillo "Me retiro", de Carlos Santana y Grupo Frontera. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

“Cuando escucho la música y la letra de esta canción, se trata de sanar a las personas, compartir con ellas luz, amor y alegría. Para mí, Me retiro está destinada a elevar nuestro espíritu y a alinear nuestros motivos, propósito e intenciones hacia el bien más alto de la vida, las personas y el planeta”, añadió Santana.

Sony indicó que Edgar Barrera, conocido dentro de la industria musical como un arquitecto de colaboraciones, escribió y produjo el tema. Además, fue el artífice de esta fusión entre Santana y Grupo Frontera.

“Barrera, el 26 veces ganador del Latin Grammy y ganador del Grammy, conectó a ambos artistas durante este año especial en que Santana celebra una década de su residencia anual en Las Vegas”, añadió Sony.

Convencidos de colaborar con uno de sus ídolos y motivados por fusionar estilos, los integrantes del Grupo Frontera agradecieron la oportunidad de publicar una canción al lado de uno de los íconos mundiales.

“Siempre es un momento surrealista colaborar con personas a las que has admirado toda tu vida. Edgar Barrera nos contó que Santana quería hacer una canción juntos y nos quedamos impactados. Estar en la misma habitación con él, viéndolo trabajar, nos dejó sin palabras. Aprendimos muchísimo de la experiencia”, dijo el Grupo Frontera.

Las colaboraciones

Con la publicación de Me retiro, Santana indicó que siempre se emociona al crear música con nuevos artistas, que trata de trasmitir su energía y recibir la luz de sus colegas.

“Estoy agradecido con Dios porque me dio esa técnica de saber cómo complementar con todo lo que se me ponga enfrente. Cuando toco tengo mucha energía, entonces la uso para ponerla a los pies de Dios y para servir a la gente. Yo no toco para banderas ni toco para patriotismo. No nací para eso, nací para que el mundo despierte y seamos lo que somos: primero luz y divinidad y después lo que quieras”, dijo Santana.

El multipremiado músico ha gozado de una prolífica carrera que le ha permitido varias colaboraciones exitosas en las que ha fusionado rock, blues, jazz y ritmos latinos con los que ha marcado hitos y entre los que destacan temas con Rob Thomas, Dave Matthews, Steven Tyler, Gloria Estefan, Maná y Juanes, entre otros.

“Me encanta colaborar con músicos que están promoviendo triunfo y victoria. Yo no me identifico con víctimas porque no me no me gusta caminar como un perro con la cola entre las patas, por eso, en Me retiro, su música y su letra trata de sanar a las personas, compartir con ellas luz, amor y alegría. Además, está destinada a elevar nuestro espíritu y a alinear nuestros motivos”, dijo Santana.

El destacado músico enfatizó que Me retiro es una enseñanza de agradecimiento y qué, con el Grupo Frontera transforman el desamor en medicina.

“Si una mujer y un hombre tienen una relación que es sagrada y bonita se celebra, pero cuando se acaba, se debe entender que alguien ya no te quiere. Entonces, celebramos lo que tuvimos con honor y respeto y se sigue con el destino para celebrar también la luz y la divinidad”, añadió.

Los integrantes del Grupo Frontera reconocieron la calidad de Carlos Santana y agradecieron por lo que lograron al trabajar en esta nueva canción.

“Lo que aprendemos siempre de estos artistas emblemáticos con los que hemos trabajado es que no importa cuántos años lleves de carrera, el profesionalismo y el trabajo es el mismo. Él llegó, nos saludó y se dedicó a trabajar. Eso es algo que tenemos que aprender”, dijeron los integrantes del Grupo Frontera.

“Se siente muy bonito compartir con ellos, es el comienzo porque vamos a hacer más cosas en el futuro… Queremos una gira, un Woodstock latino”, añadió Santana.

Carlos Santana afirma que le encanta colaborar con músicos que promueven el triunfo y victoria. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

La motivación de Santana

De acuerdo con Carlos Santana, el único mexicano en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el tema Me retiro mezcla su icónica y rebelde guitarra con los ritmos norteños y nostálgicos de Grupo Frontera, una combinación que es el hilo conductor perfecto para disfrutar de una historia.

“La vida tiene que ser deliciosa y no amarga. Me identifico con Picasso y Da Vinci. Soy un artista que quiere hacer lo mismo que hacía la Madre Teresa: curar, alimentar y darle esperanza a la gente … Nací para tocar música que te ponga alas en el corazón, que puedas volar con tu imaginación y llegar más alto que tú te imaginas”, concluyó Santana.