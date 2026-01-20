Estado de sitio en Guatemala: ¿qué pasará con conciertos, Rabinal Achí, la Caravana del Zorro y otras actividades culturales?

El estado de sitio es un hecho en Guatemala, luego de que el Congreso de la República ratificara la medida impulsada por el Ejecutivo para mantenerla durante 30 días, aunque con algunas modificaciones.

Entre las disposiciones establecidas por el Ejecutivo destaca la limitación o prohibición de celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas, espectáculos u otras actividades, incluso si fueran de carácter privado.

Estas restricciones han generado confusión entre la población, especialmente en torno a la realización de actividades culturales o tradicionales como el Rabinal Achí o la Caravana del Zorro.

Las medidas fueron tomadas tras los motines registrados en los preventivos de la zona 18, Fraijanes 2 y Renovación 1, protagonizados por miembros del Barrio 18, quienes exigían mejores condiciones en las cárceles.

Tras la recuperación de los centros carcelarios y la liberación de los rehenes, se reportaron diversos ataques armados en la Ciudad de Guatemala contra agentes de la Policía Nacional Civil. Estos hechos motivaron la decisión del presidente Bernardo Arévalo, ratificada por el Congreso, de decretar el estado de sitio con algunas enmiendas.

La X Legislatura ratificó el estado de sitio. Una de las enmiendas permite la celebración de reuniones relacionadas con elecciones de segundo grado. Asimismo, se autoriza la realización de eventos religiosos y culturales.

Ante esto, Comunicación Social del Ministerio de Gobernación informó que, durante el estado de sitio, las actividades culturales están garantizadas. Obras de teatro, conciertos o cualquier manifestación cultural podrán realizarse conforme a la ley.

La entidad añadió que las autoridades de seguridad garantizarán el libre ejercicio de las actividades culturales y religiosas durante este período, por lo que eventos como el Rabinal Achí, la Caravana del Zorro e incluso conciertos programados podrán celebrarse.

Asimismo, el Gobierno de Guatemala recalcó que, durante este período, se mantendrá el respeto a los derechos humanos y las garantías institucionales de la población.

Por su parte, Comunicación Social de la Presidencia afirmó que las medidas del estado de sitio están dirigidas únicamente contra pandillas y grupos criminales, por lo que la ciudadanía podrá continuar con sus actividades cotidianas.

El Ejecutivo subrayó que estas medidas no son contra la población. “La vida cotidiana y los eventos programados pueden continuar con normalidad y sin limitación alguna”, enfatizó.

El estado de sitio se mantendrá a nivel nacional hasta el próximo 16 de febrero, conforme al plazo de 30 días establecido por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República.

