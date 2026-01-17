Rabinal Achí 2026: cronograma de actividades por el regreso del Xajooj Tun, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La danza ancestral Xajooj Tun vuelve a Rabinal en el 2026 con un programa especial de actividades que marcará un momento histórico para la cultura viva de Guatemala.

Rabinal Achí, la danza maya que sobrevive al paso del tiempo en Guatemala

El Rabinal Achí es la danza prehispánica más relevante de Guatemala, según historiadores. (Foto Prensa Libre: EFE)

La danza maya prehispánica que relata la historia y cosmovisión del pueblo achí tendrá un cronograma especial de actividades como parte del regreso a su celebración, luego de no presentarse en el 2025 por dificultades económicas enfrentadas por quienes resguardan esta manifestación declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Conocida por el mundo como Rabinal Achí, esta joya del teatro ancestral maya del siglo XV profundiza en el origen de los habitantes del pueblo de Rabinal, y cada 25 de enero se presenta ante sus ciudadanos y los visitantes que desean presenciar la memoria viva de los antepasados.

Con sus tradicionales máscaras, esta danza expone asuntos populares y políticos que, según la tradición oral, vivió la población de Rabinal. Esta valiosa expresión de arte e historia regresará en el 2026 como parte del reencuentro con su pueblo, su memoria y su legado cultural.

Conocida también como Xajooj Tun, joya viva del teatro ancestral, se presenta desde el siglo XVI cada 25 de enero, durante el día de San Pablo. Su esencia se complementa con diversas actividades que se desarrollan antes, durante y después de esa fecha.

Fue la página Mi Rabinal la que dio a conocer parte de las actividades que se realizarán en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Se destaca que esta celebración regresa con fuerza, solemnidad y sentido ceremonial, lo que reafirma su valor espiritual e histórico para Guatemala.

Para esta celebración de retorno, se tiene programado un conjunto de ceremonias ancestrales, presentaciones rituales y actos de agradecimiento, de los que podrá ser parte no solo la población de Rabinal, sino también todos los guatemaltecos y extranjeros que deseen vivir este momento de historia, donde el tiempo se detiene y la palabra, la música, el movimiento y el rito toman la voz.

Fecha:

Las actividades están programadas del 23 de enero al 1 de febrero del 2026.

Lugar:

Municipio de Rabinal, Baja Verapaz

Cronograma de Actividades

FechaHoraActividadLugar
23/01/20267 horasPresentación de la danzaIglesia del Calvario
23/01/20268 horasAcompañamiento del desfile de la Cultura Viva RabinalenseDe la Iglesia del Calvario hacia el Parque Central
23/01/202614 horasPresentación de la danzaAtrio de la Iglesia Colonial
23/01/202616 horasPresentación de la danzaCofradía del Diezmo de San Pedro
23/01/202620 horasPresentación de la danzaCofradía “San Pedro”
24/01/20266 horasPresentación de la danzaCofradía “San Pedro”
24/01/202610 horasAcompañamiento de la procesión de San PedroHacia la Cofradía “San Pablo”
24/01/202614 horasAcompañamiento de la procesión de San Pedro y San PabloHacia la Iglesia Colonial
24/01/202620 horasAcompañamiento de la procesión de San Pedro y San PabloEn las capillas de los 4 barrios
25/01/20269 horasPresentación de la danzaFrente a la Capilla del Señor del Cabildo
25/01/202610. horasPresentación de la danzaAtrio de la Iglesia Colonial
25/01/202612 horasPresentación de la danzaCofradía “San Pablo”
25/01/202614 horasPresentación de la danzaCofradía entrante “San Pablo”
25/01/202620 horasPresentación de la danzaCofradía “San Pedro”
01/02/202618 horasRezo de los siete días de culminación del eventoCasa del Director: José Manuel Culoch

Estos son los horarios, fechas y actividades programadas. (Tabla: Basada en el cronograma publicado por Mi Rabinal)

