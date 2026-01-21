Miss Universo Fátima Bosch visita Guatemala: ¿Cuál es el motivo de su gira y qué lugares recorrerá en el país?

Guatemala vuelve a recibir a una Miss Universo. Esta vez se trata de la actual titular del certamen de belleza, Fátima Bosch, quien la mañana de este 21 de enero arribó al país como parte de su primera visita oficial con el título de Miss Universo.

En su llegada, la reina de belleza fue recibida por autoridades del certamen Miss Universo Guatemala y por la actual representante del país, Raschel Paz, quien compitió junto a Bosch por la corona en noviembre del 2025.

La organización Miss Universo Guatemala compartió que la visita de Fátima Bosch busca reafirmar “los lazos de humanidad, cultura y excelencia” con el país.

En entrevista con Prensa Libre, organizadores del Miss Universo Guatemala indicaron que la visita de la actual representante del concurso se extenderá desde este 21 de enero hasta el domingo 25.

Durante su estadía, Fátima Bosch recorrerá cuatro departamentos del país como parte de su agenda, en la cual participará en actividades de ayuda humanitaria. Esta gira se hará en compañía de la organización y de la actual representante de Guatemala.

Según la información proporcionada al medio, uno de los destinos que Bosch visitará será el departamento de Suchitepéquez, donde estará en Chicacao para participar en una jornada médica gratuita.

Otro de los puntos de su agenda será Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, donde participará en un recorrido y en actividades organizadas por sus anfitriones, así como en Sololá, donde visitará Panajachel. El departamento de Guatemala también forma parte de su gira.

“El motivo de su visita es que Guatemala es el primer país de su gira mundial, por lo que estamos muy contentos y agradecidos de recibirla. Es una visita planificada con mucho cariño y ella está muy feliz de estar aquí”, expresó Óscar Flores, director nacional para Guatemala del certamen Miss Universo.

La agenda de trabajo de Fátima Bosch incluye diversas actividades sociales, entre ellas, una visita a la Fundación Margarita Tejada, donde compartirá con niños con síndrome de Down el próximo 22 de enero.

El 23 de enero, la Miss Universo conocerá los proyectos de la Fundación BI, organización que desarrolla programas de liderazgo para la niñez. Otro de sus destinos será la Asociación de Sordos de Guatemala, donde participará en actividades de inclusión social.

Uno de los lugares contemplados en su visita será la Villa de las Niñas, en la zona 13 capitalina, donde compartirá con la niñez.

Óscar Flores también informó que Fátima Bosch participará en una jornada médica gratuita dirigida al personal y a la población de Chicacao, Suchitepéquez.

En Antigua Guatemala tiene previsto participar en actividades benéficas y realizar visitas a diversos puntos turísticos, incluyendo el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Finalmente, se sabe que será el 26 de enero, a las 6 horas, cuando la Miss Universo partirá de Guatemala.