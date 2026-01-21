Un viaje por los mundos de Ghibli: concierto instrumental promete experiencia musical que revive la magia del cine japonés

En un recorrido inmersivo por los grandes éxitos musicales del universo Ghibli, Guatemala acogerá el concierto sinfónico Un viaje por los mundos de Ghibli.

Según detalla la promotora, este concierto será distinto a otros homenajes, ya que se mantendrá fiel a la música original del estudio japonés y buscará llevarla a un nuevo nivel.

Una de las sorpresas del espectáculo será la participación de cantantes solistas, quienes interpretarán temas icónicos de películas como El castillo ambulante, La princesa Mononoke y Ponyo, en sus idiomas originales: japonés e inglés, según destaca la página tickt.live.

La orquestación estará a cargo de transportar al público por un viaje musical junto a personajes como Totoro, correr con Chihiro y enamorarse con Howl.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar por primera vez de piezas interpretadas en su idioma original, así como de una puesta en escena única. El espectáculo incluirá temas de producciones como Nausicaä del Valle del Viento, Mi vecino Totoro y Arrietty y el mundo de los diminutos.

Fecha:

19 de marzo de 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

Precios:

Platea: Q350

Balcón I: Q300

Balcón II: Q250

Boletos:

Las entradas están disponibles en @tickt.live.com

Con música de:

Nausicaä del Valle del Viento

El castillo en el cielo (Laputa)

Mi vecino Totoro

Kiki: entregas a domicilio

Porco Rosso

La princesa Mononoke

El viaje de Chihiro

El castillo ambulante de Howl

Ponyo en el acantilado

Arrietty y el mundo de los diminutos

El recuerdo de Marni

