Un viaje por los mundos de Ghibli: concierto instrumental promete experiencia musical que revive la magia del cine japonés

Con un espectáculo único basado en la música original de las películas del estudio Ghibli, solistas interpretarán las canciones en sus versiones originales. Esto es lo que se sabe del concierto.

Hayao Miyazaki criticó el arte generado con IA, lo que llevó a OpenAI a restringir la generación de imágenes con referencias directas a Studio Ghibli. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

En un recorrido inmersivo por los grandes éxitos musicales del universo Ghibli, Guatemala acogerá el concierto sinfónico Un viaje por los mundos de Ghibli.

Según detalla la promotora, este concierto será distinto a otros homenajes, ya que se mantendrá fiel a la música original del estudio japonés y buscará llevarla a un nuevo nivel.

Una de las sorpresas del espectáculo será la participación de cantantes solistas, quienes interpretarán temas icónicos de películas como El castillo ambulante, La princesa Mononoke y Ponyo, en sus idiomas originales: japonés e inglés, según destaca la página tickt.live.

La orquestación estará a cargo de transportar al público por un viaje musical junto a personajes como Totoro, correr con Chihiro y enamorarse con Howl.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar por primera vez de piezas interpretadas en su idioma original, así como de una puesta en escena única. El espectáculo incluirá temas de producciones como Nausicaä del Valle del Viento, Mi vecino Totoro y Arrietty y el mundo de los diminutos.

Fecha:

19 de marzo de 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

Precios:

  • Platea: Q350
  • Balcón I: Q300
  • Balcón II: Q250

Boletos:

Las entradas están disponibles en @tickt.live.com

Con música de:

  • Nausicaä del Valle del Viento
  • El castillo en el cielo (Laputa)
  • Mi vecino Totoro
  • Kiki: entregas a domicilio
  • Porco Rosso
  • La princesa Mononoke
  • El viaje de Chihiro
  • El castillo ambulante de Howl
  • Ponyo en el acantilado
  • Arrietty y el mundo de los diminutos
  • El recuerdo de Marni

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

